"Como um provedor premiado de soluções de transformação digital de serviços financeiros, aproveitamos nossa experiência adquirida ao trabalhar com mais de 1000 instituições bancárias. Nossa paixão inclui renovar as estruturas tecnológicas ao transferir habilidades bancárias para modelos de IA e processos bancários executados de forma autônoma. Estamos muito animados para explorar as mais recentes abordagens de IA com modelos de IA generativa do ecossistema watsonx da IBM. Como parceiro de negócios da IBM, estamos ansiosos para conhecer essas tecnologias pioneiras em um estágio inicial e integrá-las às nossas soluções para que possamos vivenciá-las junto com nossos clientes."



Dmitri Gamarnik

CEO e fundador,

Comparus GmbH