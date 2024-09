A Cogniware fez parceria com a IBM Client Engineering para testar a integração dos modelos LLM do IBM® watsonx.ai na plataforma Argos. A equipe se concentrou em permitir que os usuários consultassem dados em linguagem natural, com o sistema gerando automaticamente padrões analíticos. O piloto incluiu pessoas da Cogniware e da IBM e durou vários meses. O escopo do piloto incluiu dados internos da Cogniware, bem como conjuntos de dados externos, garantindo uma avaliação robusta das capacidades do sistema.

Durante o piloto, o fator chave foi usar LLMs para traduzir consultas em texto livre em padrões analíticos estruturados, minimizando assim o risco de alucinações do modelo, que poderiam fornecer resultados falsos ou enganosos. "Para decisões críticas, é necessário ter resultados precisos; não há espaço para alucinações ou erros cometidos pelo LLM", diz Dominik Regner, gerente de vendas da Cogniware. O piloto incorporou LLMs para resumir textos e extrair entidades, aprimorando a eficiência geral da plataforma. "Nos concentramos em dois objetivos principais: poder processar documentos não estruturados com o LLM, adicionando o conhecimento extraído ao nosso gráfico e poder consultar com eficiência os dados do gráfico com linguagem natural, tudo de forma intuitiva e altamente segura. Nossos clientes precisam ter total confiança nas medidas de segurança para seus dados sensíveis. Os resultados da nossa cooperação com a equipe da IBM são um divisor de águas em nosso caminho para entregar software de análise de autoatendimento a usuários orientados para negócios", disse Martin Kovář, gerente de produto da Cogniware.