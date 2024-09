Fundada em 2016, a Cognition Foundry é um novo tipo de provedor de serviços. O objetivo é simples: fornecer às empresas iniciantes inovadoras os recursos de TI de alto desempenho normalmente acessíveis financeiramente apenas para grandes corporações, bancos e departamentos governamentais.

Ron Argent, CEO e fundador da Cognition Foundry, explica: "Começamos a Cognition Foundry para atender startups com visão real — empresas que querem mudar o mundo, aliviar a pobreza ou melhorar o meio ambiente.Quando consideramos a possibilidade de aceitar um cliente, o que importa é se ele tem uma ideia empolgante e inspiradora que possa ser compartilhada.Queremos construir parcerias genuínas e fornecer a tecnologia para transformar conceitos de ponta em realidade."

Ele continua: "Em seus primeiros dias, as startups muitas vezes enfrentam uma situação real de catch-22: elas querem alcançar um crescimento rápido, mas uma infraestrutura em grande escala pode ser proibitivamente cara.Por outro lado, se você começar com uma pequena plataforma, é difícil dimensionar as operações sem perder o impulso.Depois de atingir a capacidade, você tem que reinvestir, encomendar novo hardware e, em seguida, configurar tudo em seu data center.Quando você está almejando um crescimento exponencial, esses atrasos, tempo de inatividade forçado e custos extras podem arruinar suas chances de sucesso."

Para permitir que startups inovadoras realizem todo o seu potencial, a Cognition Foundry reconheceu que precisaria oferecer a melhor tecnologia de nível empresarial.

"Em muitos casos, startups contam com hardware escalável de commodities de baixo custo com má utilização e eficiência", diz Ron Argent.“Sentimos que poderíamos fazer muito melhor.Para fornecer o poder de processamento para cargas de trabalho maciças de clientes, com segurança à prova de marcadores para manter as cargas de trabalho de vários inquilinos separadas umas das outras, procuramos a melhor solução no mercado."