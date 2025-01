A missão do CNP Vita Assicura, no que diz respeito aos processos de inovação tecnológica, está portanto dedicada à otimização dos processos internos com os objetivos de implementar um módulo para apoiar a avaliação do risco operacional e estender a solução para riscos não operacionais e governança corporativa. Isso inclui a avaliação da conformidade com as políticas internas.

O projeto começou com a fase de análise e definição de soluções, durante a qual os fluxos de trabalho e as principais informações das principais entidades lógicas foram reformuladas. O design detalhado desenvolvido em paralelo com as atividades de configuração da solução IBM OpenPages prosseguiu, facilitando um processo de desenvolvimento simplificado e eficiente com alto envolvimento da equipe do projeto.

As fases de teste incluíram a importação dos dados, reduzindo assim o tempo e os riscos para a configuração do ambiente de produção e a subsequente implementação da solução.

A solução desenvolvida e imediatamente utilizada para o ciclo de avaliação do ano foi certificada por um auditor independente.

A próxima etapa, a criação do módulo de "governança corporativa", foi iniciada imediatamente após a introdução do módulo de risco operacional.

O cronograma de implementação foi comprimido para possibilitar o lançamento da primeira versão do módulo dentro do prazo limitado disponível para todo o projeto. Essa época foi possível não somente pela flexibilidade do IBM OpenPages, a plataforma de governança, risco e conformidade (GRC) da IBM baseada em inteligência artificial, como também pelas configurações (prontas para uso) do módulo Policy Compliance Management, que constituiu um valioso guia de design.

Ao mesmo tempo, o módulo de risco operacional também foi estendido a outros tipos de risco a fim de criar um repositório de riscos abrangente e integrado.



Em seguida, a CNP Vita Assicura pretende avaliar a extensão a outras áreas para constituir uma solução integrada e de referência para gerenciamento de riscos e conformidade