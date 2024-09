Quando o assunto é realizar trabalhos de construção e manutenção em locais como hospitais, data centers e hotéis, complexidade é algo inerente. O trabalho da Climava não exige somente conhecimentos especializados, mas a orquestração eficiente do trabalho e a flexibilidade organizacional são fundamentais. A empresa de construção, engenharia e manutenção se diferencia de uma equipe central qualificada. Ela se orgulha de sua capacidade de entregar trabalho de alta qualidade enquanto cumpre prazos apertados em projetos de grande escala.

Desde a atualização dos sistemas de climatização em salas de operação em um centro cirúrgico de Barcelona até a modernização dos sistemas de utilitários em um hotel de luxo em Budapeste; desde a implantação de equipamentos no supercomputador MareNostrum no Centro de Supercomputação de Barcelona até a instalação de um hangar inflável em Jeddah, Arábia Saudita, o trabalho da Climava abrange indústrias e todo o mundo.

Para atingir metas de qualidade, eficiência e negócios, a Climava gerencia a ampla gama de variáveis e logística para cada projeto em uma solução SAP ERP. A Climava administrava o SAP em seus próprios sistemas locais e empregava funcionários para manter sua infraestrutura. No entanto, enquanto a Climava crescia e corria para acompanhar os projetos e as rápidas mudanças nas necessidades dos clientes, seus sistemas de computação antigos se tornaram um passivo cada vez mais caro e difícil de gerenciar.

Entre as interrupções do sistema e as preocupações com segurança, os níveis de estresse no Climava estavam aumentando. O tempo de inatividade do sistema atrasava o trabalho e complicava a execução do projeto. E problemas constantes com backups deixaram a empresa em risco de perder dados importantes. Devido aos às constantes dificuldades de gerenciamento e aos altos custos de atualizações regulares de infraestrutura e da equipe de TI especializada, a Climava queria tentar algo novo.

Em vez de procurar um provedor de soluções, a Climava buscou um parceiro de tecnologia. O objetivo da Climava era encontrar uma empresa em que ela e as outras empresas do seu grupo pudessem confiar para gerenciar constantemente seus ambientes e a necessidades de TI. Com base na recomendação de um consultor, a Climava decidiu fazer uma parceria com a 3Hold Technologies, um grupo de consultoria especializado em SAP e nuvem.