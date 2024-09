Fundada em 1907, a cidade e o condado de Honolulu são um governo consolidado de cidade-condado no estado americano do Havaí.A organização atende a mais de 950.000 constituintes que habitam a cidade de Honolulu, o resto da ilha de O'ahu e várias ilhas periféricas.A cidade e o condado de Honolulu compreendem 26 agências e contam com 8.000 funcionários.

Sobre a Sirius

Fundada em 1980 e com sede em San Antonio, Texas, a IBM Business Partner Sirius (link externo ao ibm.com) é um dos maiores integradores de soluções de TI dos EUA. Os especialistas certificados da empresa instalam, configuram e oferecem suporte a soluções baseadas em produtos das principais marcas de tecnologia do mundo. Com locais de vendas nos EUA, a Sirius emprega mais de 2.700 pessoas e atende a mais de 5.000 organizações que variam de pequenas empresas a grandes empresas.