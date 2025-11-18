A colaboração do Citi com a IBM aprimorou significativamente seus processos de auditoria. A nova plataforma de IA automatiza a análise de documentos, sinaliza anomalias e fornece aos auditores insights baseados em dados, reduzindo cargas de trabalho manuais e melhorando a qualidade da auditoria. Os primeiros casos de uso, que incluem pontuação de controle baseada em IA e análise de documentos baseada em NLP, economizaram centenas de milhares de horas e criaram novas oportunidades de inovação. O Citi agora opera um espaço dedicado à inovação de IA desenvolvido em parceria com a IBM para promover os avanços contínuos em automação, integridade de dados e gerenciamento de conformidade regulatória. Essa transformação posiciona a função de auditoria interna do Citi como um modelo líder do setor para gerenciamento inteligente de riscos.