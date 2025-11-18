A IBM ajuda o Citi a redefinir a auditoria interna com IA, NLP e aprendizado de máquina
O Citi, uma das maiores instituições financeiras do mundo, queria revolucionar a forma como seus 2.500 auditores conduzem avaliações de documentação e avaliações de risco. Apesar de operar em escala, sua função de auditoria interna dependia de processos manuais que limitavam a eficiência e os insights da equipe. O diretor de inovação de auditoria interna identificou uma oportunidade de criar uma auditoria do futuro usando IA, processamento de linguagem natural (NLP) e análise de dados avançada. O objetivo era transformar dados em insights preditivos, aprimorar os testes de controle e melhorar a detecção de anomalias, lidando com os requisitos regulatórios e mantendo a transparência com os stakeholders globais.
auditores capacitados com ferramentas de IA
Lançados casos de uso orientados por IA
O Citi fez uma parceria com a IBM para projetar, construir e implementar uma plataforma unificada de auditoria impulsionada por IA. Após um workshop de design thinking envolvendo especialistas da IBM e banqueiros do Citi, o Citi selecionou três soluções da IBM; IBM® Watson Discovery, IBM® Cloud Pak for Data e IBM® OpenPages. Essas soluções introduziram análises avançadas, IA, aprendizado de máquina e NLP em todas as etapas do ciclo de vida da auditoria. As equipes de ciência de dados e do AI Elite Lab da IBM identificaram casos de uso de alto valor, enquanto a equipe do IBM Expert Labs simplificou a integração das soluções com os sistemas de TI do Citi. Juntas, eliminaram processos manuais, melhoraram a qualidade de dados e criaram uma base escalável para inovação contínua em auditoria.
A colaboração do Citi com a IBM aprimorou significativamente seus processos de auditoria. A nova plataforma de IA automatiza a análise de documentos, sinaliza anomalias e fornece aos auditores insights baseados em dados, reduzindo cargas de trabalho manuais e melhorando a qualidade da auditoria. Os primeiros casos de uso, que incluem pontuação de controle baseada em IA e análise de documentos baseada em NLP, economizaram centenas de milhares de horas e criaram novas oportunidades de inovação. O Citi agora opera um espaço dedicado à inovação de IA desenvolvido em parceria com a IBM para promover os avanços contínuos em automação, integridade de dados e gerenciamento de conformidade regulatória. Essa transformação posiciona a função de auditoria interna do Citi como um modelo líder do setor para gerenciamento inteligente de riscos.
O Citié um banco líder com operações em mais de 160 países e jurisdições e com quase 200 milhões de contas de clientes. Ele oferece a consumidores, empresas, governos e instituições uma ampla gama de produtos e serviços financeiros, como serviços bancários ao consumidor, crédito e soluções de investimento.
As soluções de dados e IA da IBM ajudam as empresas a modernizar o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de conformidade ao unificar IA, análise de dados e automação. Com o OpenPages, as organizações podem gerar insights práticos, melhorar a transparência dos dados e aprimorar a tomada de decisão em suas funções de auditoria e controle.
