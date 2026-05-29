Resiliência cibernética mais inteligente para a fabricação de alimentos

A Citadelle fortalece a resiliência cibernética com o IBM® FlashSystem e o Storage Defender para uma recuperação mais rápida e limpa
A Citadelle, uma líder canadense na fabricação de alimentos, precisava progredir a forma como protegia dados e sistemas de produção, pois os riscos cibernéticos evoluíam em um ritmo cada vez mais rápido. Seus processos de backup e armazenamento existentes dependiam de supervisão manual e ofereciam maneiras limitadas de verificar se os dados estavam limpos, sem comprometimentos ou prontos para recuperação rápida. Isso dificultava a confirmação da prontidão para recuperação em todas as operações e introduzia incertezas na restauração de sistemas de produção essenciais. Sem um ambiente isolado para testar a integridade do backup, a equipe não conseguia identificar de forma confiável dados corrompidos ou incompletos antes de um evento de recuperação. Conforme as demandas digitais continuavam a acelerar em toda a sua área de fabricação, a Citadelle necessitava de uma abordagem mais integrada e preparada para o futuro para proteger os dados, apoiar a replicação segura e manter a confiança na continuidade de negócios.
A Citadelle fez uma parceria com a IBM para construir uma base de proteção de dados mais inteligente e resiliente para suas operações de fabricação de alimentos. O IBM FlashSystem entregou replicação segura e instantâneos imutáveis do Safeguarded Copy, proporcionando pontos de recuperação instantânea em caso de incidentes para ajudar a proteger dados de produção críticos. Baseando-se no FlashCore Module (FCM), a cooperativa obtém detecção de ransomware em matriz de IA que identifica comportamentos anormais de E/S em menos de um minuto, permitindo que as equipes interrompam ataques mais cedo e fortaleçam a resiliência geral dos dados. O IBM Storage Defender – Data Protect adicionou visibilidade centralizada, fluxos de trabalho de recuperação automatizados e detecção inteligente de anomalias para reduzir a dependência de tarefas manuais. O IBM Technology Expert Labs também implementou um ambiente de sala limpa isolado para validação pré-recuperação. Juntos, esses recursos substituíram processos fragmentados por um modelo de recuperação integrado e verificável, ajudando a Citadelle a passar de verificações de backup manuais e lentas para uma recuperação mais rápida, limpa e confiante em seus sistemas de produção.
Modernizar o cenário de proteção de dados com a IBM fortaleceu a capacidade da Citadelle de restaurar sistemas de produção rapidamente e de forma segura. O IBM FlashSystem Safeguarded Copy fornece instantâneos seguros e inalteráveis que reduzem o risco de recuperação e permitem restaurações mais limpas. Com o Safeguarded Copy, a Citadelle passou de zero ponto de recuperação validado para dois instantâneos limpos e imutáveis por dia, garantindo que pontos de correção confiáveis e verificados estejam sempre disponíveis durante eventos cibernéticos. O Safeguarded Copy também permite que a cooperativa restaure instantâneos confiáveis em menos de 60 segundos, reduzindo drasticamente o tempo de preparação de recuperação e fornecendo restauração rápida e previsível quando é mais importante. O IBM Storage Defender — Data Protect automatiza as verificações de integridade, ajudando a Citadelle a reduzir o trabalho de backup manual em 80%. Combinado com seu ambiente de validação de sala limpa, a Citadelle pode manter interrupção do sistema quase zero, mesmo no caso de um grande incidente cibernético — mantendo as linhas de produção funcionando e protegendo a cadeia de suprimentos.
A Citadelle é uma cooperativa canadense de xarope de bordo fundada em 1925. Com sede em Quebec, a empresa une quase 1.500 famílias de produtores e opera como líder global na fabricação de alimentos, produzindo produtos de bordo puro e outros ingredientes naturais para mercados em todo o mundo.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, o logotipo da IBM, IBM FlashSystem, IBM Storage Defender Data Protect e IBM Technology Expert Labs são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.