Resiliência cibernética mais inteligente para a fabricação de alimentos

Modernizar o cenário de proteção de dados com a IBM fortaleceu a capacidade da Citadelle de restaurar sistemas de produção rapidamente e de forma segura. O IBM FlashSystem Safeguarded Copy fornece instantâneos seguros e inalteráveis que reduzem o risco de recuperação e permitem restaurações mais limpas. Com o Safeguarded Copy, a Citadelle passou de zero ponto de recuperação validado para dois instantâneos limpos e imutáveis por dia, garantindo que pontos de correção confiáveis e verificados estejam sempre disponíveis durante eventos cibernéticos. O Safeguarded Copy também permite que a cooperativa restaure instantâneos confiáveis em menos de 60 segundos, reduzindo drasticamente o tempo de preparação de recuperação e fornecendo restauração rápida e previsível quando é mais importante. O IBM Storage Defender — Data Protect automatiza as verificações de integridade, ajudando a Citadelle a reduzir o trabalho de backup manual em 80%. Combinado com seu ambiente de validação de sala limpa, a Citadelle pode manter interrupção do sistema quase zero, mesmo no caso de um grande incidente cibernético — mantendo as linhas de produção funcionando e protegendo a cadeia de suprimentos.