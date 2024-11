A equipe de estratégia e da plataforma IBM CIO Z desenvolveu um plano de migração e um modelo operacional alinhados com sua prioridade: internalizar todas as operações. O foco do plano estava em três pontos principais: criar uma equipe para o IBM Z, abrir quatro novos data centers e estruturar uma estratégia eficiente para a modernização de TI. A velocidade e a eficiência necessárias para essa iniciativa foram sem precedentes. Empresas tão grandes quanto a IBM costumam levar até dez anos para concluir tarefas desse nível.



A IBM precisava primeiro de uma equipe, pois conhecimentos institucionais valiosos foram perdidos durante a transição. Uma nova equipe de profissionais talentosos especializados em IBM Z foi contratada e preparada para gerenciar a infraestrutura. O diferencial foi um modelo operacional flexível, que evoluía conforme a equipe aumentava, reavaliando as responsabilidades a cada 4 a 6 semanas.



A liderança se empenhou em identificar e promover talentos para integrar a equipe e estabelecer uma rápida transferência de conhecimento. A nova equipe do IBM Z colaborou com o provedor de serviços terceirizado de infraestrutura para realizar cerca de 2.000 horas de transferência de conhecimento, dando suporte a mais de 300 sistemas globais. A equipe também começou a utilizar ferramentas padronizadas, como GitHub e Ansible, tanto para a infraestrutura distribuída quanto para a do IBM Z, diminuindo a dependência de habilidades especializadas em IBM Z.



O próximo desafio foi desativar 12 data centers e implementar 4 novos. A equipe precisou adquirir, instalar e configurar a infraestrutura para esses novos data centers, localizados ao redor do mundo para atender a necessidades comerciais e regulatórias.



O plano de negócios para a modernização de TI incluiu plataformas, infraestrutura e aplicações, além de atividades para simplificar a arquitetura existente. Com isso em mente, a equipe do IBM Z abordou os seguintes pontos para facilitar as atividades diárias e criar uma plataforma moderna:



Consolidação de cargas de trabalho no IBM Z para desempenho e eficiência energética





Separação das aplicações da infraestrutura para facilitar atualizações e adoção de novas tecnologias.





Redução de imagens e partições lógicas para agilizar a manutenção





Padronize compilações e repositórios para consistência no processo de desenvolvimento





A automação do pipeline, do carregamento inicial de programas (IPL), de patches e de scripts de descoberta para reduzir as intervenções manuais





Criptografia generalizada para proteger dados críticos e permitir a governança de dados



A equipe de estratégia e plataforma Z do CIO adotou uma estratégia de "lift-and-shift" junto com uma nova abordagem de migração chamada "slip-and-slide." Diferente da estratégia "lift-and-shift", que apenas transfere o ambiente como está, o "slip-and-slide" permitiu à IBM eliminar a dívida técnica ao migrar as aplicações para um ambiente totalmente automatizado. Para a transição, a equipe IBM Z combinou tecnologia e processos, utilizando as ferramentas IBM Transparent Data Migration Facility (TDMF) z/OS e IBM Copy Services Manager para transferir 24 PB de dados essenciais ao suporte das operações diárias e ao funcionamento dos recursos de IA da IBM.

Além disso, a equipe de estratégia e plataforma Z do CIO busca aprimorar o ambiente usando ferramentas de observabilidade (como o IBM Instana Observability, IBM OMEGAMON e IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS), junto com AIOps, construir um chatbot com IA para IBM Z e aproveitar o IBM watsonx Assistant for Z. No que se refere a talentos, a organização do CIO juntou forças com as equipes do ecossistema de parceiros da IBM e do IBM Technology Expert Labs para criar um funil de recrutamento de talentos. O objetivo é treinar os profissionais e promover uma rotação interna no setor de CIO, com períodos de 6 a 24 meses, dependendo do perfil. Após a conclusão da rotação, eles se juntarão à equipe IBM Technology Expert Labs ou trabalharão diretamente com os clientes.





3As horas foram estimadas com base em relatórios de gerenciamento de projetos e outros registros internos.