Channell Commercial Corporation

A Channell iniciou uma avaliação completa das soluções disponíveis, antes de decidir pela implantação do IBM® Planning Analytics Express e do IBM Cognos® Analytics. Para implementar essas soluções, a empresa trabalhou com a parceira de Negócios IBM Draca Solutions.

George Sarabia explica: “Em algumas partes da empresa, já estávamos utilizando as ferramentas de análise da IBM de forma muito limitada. Vimos que, ao atualizar e desenvolver essas soluções, poderíamos criar exatamente a plataforma de planejamento de que precisávamos. No final das contas, foi uma decisão fácil trabalhar com a IBM.”



O mecanismo analítico em memória do IBM Planning Analytics e os recursos flexíveis de geração de relatórios do IBM Cognos Analytics provaram ser uma combinação ideal para gerar relatórios sofisticados que detalham os complexos requisitos de planejamento do Canal.



Para isso, a Channell trabalhou pela primeira vez para classificar seus produtos atuais em três categorias separadas: produtos acabados, trabalho em andamento e matérias-primas. No total, as soluções da IBM permitiram que a equipe da Channell criasse relatórios para acompanhar o status do inventário de mais de 9 mil itens de produtos acabados.



A Channell também começou a usar as soluções da IBM para gerar automaticamente uma fatura de materiais para cada projeto, começando com seus trabalhos de fabricação de metais. Anteriormente, esse processo estava entre os mais complicados e difíceis para os planejadores da Channell.



No futuro, as soluções permitirão a criação de um único relatório abrangente contendo detalhes de todas as peças, montagens e subcomponentes necessários para cada trabalho de fabricação. Os planejadores poderão cruzar esses dados com relatórios de estoque para garantir que materiais suficientes estejam disponíveis, ajudando-os a prever um prazo de entrega preciso e garantir que os pedidos estejam prontos dentro do cronograma.



George Sarabia continua: "Além dos recursos de geração de relatórios, ficamos particularmente satisfeitos com a facilidade de uso das soluções IBM. Por exemplo, recentemente empregamos um novo analista que tinha experiência anterior limitada com a plataforma Cognos. Em muito pouco tempo, ele conseguiu aprender tudo o que precisava saber para utilizar a solução em seu trabalho diário".



A Channell também está trabalhando com a Draca Solutions para oferecer treinamento contínuo ao usuário. Durante as sessões recentes realizadas na fábrica Rockwall da empresa, a Draca Solutions treinou um grupo de usuários avançados para transmitir seu conhecimento e sua experiência aos colegas em todo o canal, ajudando a empresa a aproveitar ao máximo seu investimento.



George Sarabia comenta: "Trabalhar com a Draca e a IBM tem sido uma aliança altamente eficaz e esperamos continuar avançando. Eles não abordam o trabalho pelas lentes estreitas da TI; eles dedicam tempo para conhecer nossos desafios e como suas soluções podem agregar valor ao nosso negócio.



"Sabemos que há casos de uso possíveis para as soluções da IBM em finanças, orçamento e previsão e exploraremos essas oportunidades empolgantes nos próximos dias.