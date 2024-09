Para enfrentar seus desafios imediatos em relação a desempenho e capacidade, a CenturyLink propôs atualizar o hardware do servidor que executa seu ambiente SAP. Ao mesmo tempo, a empresa estava muito interessada na solução in-memory da SAP: SAP Business Suite desenvolvido com SAP HANA.

"Estávamos cautelosos sobre qualquer novo investimento antes de tomar uma decisão sobre nossa direção futura, devido ao risco de termos que seguir um caminho diferente na área de hardware", lembra Connie Walden. "A IBM nos mostrou que os servidores mais recentes da Power Systems poderiam lidar com nossos bancos de dados relacionais tradicionais para SAP e futuros bancos de dados SAP HANA, mesmo que fosse simultaneamente na mesma máquina física, o que nos permitiu investir com confiança."

A CenturyLink implementou um IBM Power System E880 rodando tanto o IBM AIX® quanto o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications como um alvo de migração para sua estrutura SAP ECC existente, inicialmente como um ambiente de teste com 20 núcleos e 8 TB de memória, e depois expandiu para 192 núcleos e 32 TB.

Durante a implementação do Power E880, a CenturyLink tomou uma decisão firme sobre sua futura direção em relação ao software SAP. O veredicto foi migrar imediatamente seus aplicativos SAP existentes de bancos de dados relacionais para a tecnologia de memória SAP HANA. Essa migração da camada de banco de dados seria o primeiro passo no futuro roteiro da CenturyLink para adotar o SAP S/4HANA®.

Para apoiar a migração inicial da camada de banco de dados para o SAP HANA, a empresa adicionou um segundo servidor Power E880 com 192 núcleos e, vários meses depois, implementou um Power E880C com 192 núcleos e 32 TB de memória principal para fornecer capacidade adicional e uma opção de recuperação após desastres. Para minimizar possíveis gargalos na alimentação desse ambiente SAP de alto desempenho com dados, a CenturyLink passou do armazenamento em disco convencional para o armazenamento flash corporativo IBM FlashSystem® V9000, trabalhando com o IBM Systems Lab Services durante toda a implementação.

“O benefício imediato de escolher o IBM Power foi que ele nos permitiu migrar para o SAP Business Suite com tecnologia SAP HANA sem alterar o hardware”, diz Connie Walden. “Descobrimos também que o preço da solução IBM era competitivo com as soluções compatíveis com SAP HANA de outros grandes fornecedores e nossa experiência anterior com a excepcional estabilidade das soluções SAP na plataforma fechou o acordo. A estabilidade do IBM Power é um importante ponto de diferenciação em relação aos sistemas distribuídos, e temos 15 anos de experiência interna para comprovar isso”.

A CenturyLink migrou quase toda a funcionalidade de seu ambiente SAP Business Suite, incluindo finanças, cadeia de suprimentos, sistemas e ativos de projetos, RH e folha de pagamento, para o banco de dados SAP HANA no IBM Power Systems. A empresa também está implantando a funcionalidade de contabilidade e reconhecimento de receita em sua própria instância SAP HANA. Há também uma terceira instância nativa do SAP HANA para preparação de dados e essa capacidade de executar vários ambientes SAP HANA de produção no mesmo hardware físico é um benefício comercial e operacional significativo da plataforma IBM Power.

A migração da CenturyLink para o SAP HANA na IBM Power Systems também atingiu seu segundo objetivo: permitir projetos de integração mais rápidos e de menor custo, aumentando sua capacidade de gerar valor a partir de fusões e aquisições corporativas.

No momento da escrita, a CenturyLink está passando por uma grande fusão com a Level 3 Communications Inc., uma das maiores empresas de tecnologia do Colorado, e os negócios recebidos estão sendo integrados ao ambiente de software da CenturyLink da SAP.

"O nível 3 concentra-se no atacado e nos negócios corporativos, sem componente regulado do consumidor, e representa uma excelente oportunidade para a CenturyLink ganhar escala em uma área crescente do mercado", diz Connie Walden. "Claro que as sinergias são a principal razão pela qual você faz fusões e aquisições: como uma empresa combinada, você é mais forte e pode reduzir sua base de custos mesclando atividades de back-office. Isso significa que o crescimento bem-sucedido torna-se fortemente vinculado à sua capacidade de integrar aquisições de forma rápida e eficiente".

A mudança para os processadores IBM POWER8® e a adoção da tecnologia SAP HANA estão comprovando um grande benefício para o processo de aquisição de Nível 3. Acima e além de suas vantagens de desempenho em relação ao x86, incluindo maior desempenho por núcleo, caches de memória maiores e leituras múltiplas simultâneas de oito vias, a plataforma IBM Power permite que as empresas implementem até oito máquinas virtuais SAP HANA de produção em um único servidor físico. Isso permite eficiência excepcional na consolidação da carga de trabalho, reduz o custo total de propriedade e oferece flexibilidade incrível em comparação com os x86 servers de commodities. Com 32 TB de memória em cada um de seus servidores Power E880, a CenturyLink tem ampla capacidade de combinar, com segurança, ambientes de produção e não produção para o SAP HANA no mesmo sistema. Isso dá à empresa a flexibilidade de executar ambientes de controle de qualidade ao lado de sistemas de produção e, em seguida, trazer esses ambientes de controle de qualidade para a produção sem a necessidade de adquirir e instalar hardware adicional.

"As vantagens únicas dos sistemas de energia em termos de virtualização de ambientes SAP HANA oferecem a capacidade de criar novos ambientes conforme o necessário", afirma Connie Walden. "Isso significa que podemos acelerar projetos de TI, reduzir custos e riscos. Como desenvolvemos nossa solução de reconhecimento de receita e executamos a integração de Nível 3, tudo o que precisamos fazer é comprar mais capacidade de armazenamento. Se tivéssemos escolhido uma solução de servidor distribuído com base em x86 Servers em vez do IBM Power Systems, teríamos perdido semanas de tempo de projeto na aquisição e instalação de hardware, ou seja, não teríamos conseguido atingir as metas de entrada em operação. Com o IBM Power, podemos nos adaptar de forma rápida e fácil a grandes mudanças nos projetos sem a necessidade de fazermos investimentos substanciais em hardware."

Ela acrescenta: "Nossa transformação estratégica contínua está relacionada ao alcance de maior velocidade de lançamento no mercado e maior eficiência de processos, e executar o SAP Business Suite com tecnologia SAP HANA em sistemas de energia definitivamente suporta esses resultados. A empresa está experimentando a rapidez com que podemos integrar essa grande aquisição de Level 3, e acho que isso dá confiança de que o programa de transformação continuará oferecendo os benefícios financeiros esperados".

Como mais um exemplo da flexibilidade e escalabilidade da plataforma IBM Power, a CenturyLink agora também está utilizando o mesmo hardware para implantar o SAP Hybris® Billing para Level 3, para preencher uma lacuna funcional enquanto migra de um conjunto de software empresarial de outro fornecedor. Em um estágio posterior, a solução também será usada para substituir alguns sistemas Qwest A/R legados que estão chegando ao fim da vida útil.