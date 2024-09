A CDC está explorando o potencial da tecnologia IBM Blockchain e do IBM Cloud para apoiar seus esforços de coleta de dados. O CDC pode explorar novas fontes de dados e descobrir informações mais abrangentes sobre a saúde pública O National Center for Health Statistics (NCHS) está explorando as tecnologias de blockchain e nuvem como uma maneira de capturar um mundo totalmente novo de dados, incluindo registros eletrônicos de saúde (EHRs), e ajudar a garantir que as informações permaneçam seguras.