A nuvem é um conceito muito padrão agora, mas há alguns anos os clientes não eram inspirados pela confiança que ela representa hoje. Mudar do modelo no local para a nuvem, sem ter clareza sobre a flexibilidade das soluções tanto econômicas quanto de crescimento, não era tão convincente.

Há oito anos, a KIO Spain, empresa de serviços de IaaS para infraestruturas de missão crítica, buscou diferenciação com foco em especialização, disponibilidade e qualidade e tinha um portfólio reduzido de serviços, mas amplo o suficiente para que os clientes pudessem escolher e colocar suas cargas nas infraestruturas ideais de acordo com as características de suas necessidades. No entanto, para os clientes com altas cargas de trabalho SAP, a proposta da KIO Spain andou de mãos dadas com os servidores IBM Power, oferecendo um valor diferencial à sua oferta variada de serviços em nuvem, devido ao desempenho que oferecem e porque permitem que os clientes combinem a contratação de instâncias (com base no tamanho da memória) no ritmo exigido pelo próprio projeto.

Já se passaram 7 anos desde que a KIO Espanha começou a trabalhar com a IBM e, desde então, para a empresa de serviços de TI de missão crítica, o melhor ponto de venda foi, sem dúvida, oferecer aos seus clientes uma demonstração do IBM Power por um integrador. Este teste permite que as empresas avaliem e se convençam da robustez das soluções da IBM e de como elas funcionam de forma muito otimizada com máquinas que são muito pesadas em RAM

Consequentemente, 100% das empresas que concordaram em experimentá-lo tornaram-se clientes dos servidores IBM Power, passando a fazer parte do portfólio da KIO Espanha. Esse número equivale a um total de 17 empresas em toda a Espanha nos setores de alimentos, logística, produtos químicos, manufatura e administração pública.