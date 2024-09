Desde a consolidação do IBM i no ambiente da IBM Power Systems, a Carhartt reduziu consideravelmente o custo total de propriedade. A plataforma IBM Power Systems oferece à Carhartt um ambiente digital sustentável que pode ser ampliado para lidar com a rápida expansão e o pico de cargas de trabalho sazonais, com menor consumo total de energia e menor pegada física.

Por exemplo, para gerenciar as demandas da Cyber Monday, a Carharrt configura uma "sala de guerra" no departamento de TI. Se a carga de trabalho começar a aumentar acima das expectativas, a equipe poderá adicionar novos servidores de aplicativos virtuais no POWER para acompanhar o ritmo dos volumes de tráfego, garantindo a melhor experiência possível ao cliente.

Michael Karasienski comenta: "a Carhartt estima uma economia de cerca de US$ 1,1 milhão com base na redução dos custos operacionais proporcionados pela infraestrutura do IBM Power Systems.

"A infraestrutura IBM i oferece imenso valor aos nossos negócios, em termos de capacidade aprimorada, custos reduzidos e capacidade de expandir as operações. Poder afirmar tudo isso e administrar um negócio desse tamanho, com uma equipe de apenas três pessoas, é uma marca real de como a tecnologia da IBM é valiosa para nós".

Após o sucesso de sua migração original, a equipe da Carhartt fez agora o upgrade para os novos servidores corporativos IBM Power Systems E980.

"Pretendemos atualizar o servidor IBM POWER8 que atualmente executa nosso Development, HA e alguns de nossos processos de produção para IBM POWER9™ em um futuro próximo", afirma Michael Karasienski. “Também pretendemos atualizar nossa infraestrutura de armazenamento do FlashSystem V9000 existente para o IBM FlashSystem 9100, o que, de acordo com nossa previsão, reduzirá nossa carga de trabalho de TI e melhorará ainda mais o desempenho no futuro.

"No momento, estamos trabalhando com a Mainline e a equipe de armazenamento da IBM para implementar essas atualizações até o final do ano e esperamos obter ainda mais valor comercial com nossas soluções IBM. Eles realmente ganharam um lugar no centro de nossas operações e estamos ansiosos para utilizar a tecnologia IBM por muitos mais anos."