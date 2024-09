"Como uma das principais instituições financeiras operando nos mercados jordaniano e regionais, o Capital Bank Group também é uma estrela em ascensão com Data & AI — liderando o caminho na transformação dos mercados financeiros em sua área."



"Trabalhando com a IBM, o Capital Bank of Jordan não vê a hora de usar o watsonx para melhorar ainda mais nossos recursos de ML e IA. Com base atual na carga de trabalho da Netezza, eles querem ver como a watsonx reúne todos os dados deles, incluindo os não estruturados, em uma só camada, para gerar a análise preditiva dos dados, reduzir a rotatividade dos clientes, identificar fraudes e transações arriscadas e otimizar o marketing direcionado de precisão."



“Com o watsonx, o Capital Bank of Jordan está entusiasmado em continuar sua jornada de IA e aprimorar seus processos internos e a experiência do cliente.”

Bahaa’ Awartany

Chief Data Officer

Capital Bank of Jordan