Com o Turbonomic, a equipe da Capita obteve uma visão única de todas as suas plataformas de hospedagem, independentemente de estarem localizadas no local ou na nuvem.Esse nível de visibilidade permitiu imediatamente que eles aumentassem a densidade do host e reduzissem a expansão da VM, ao mesmo tempo em que garantiam o desempenho do aplicativo. Usando as métricas de desempenho centradas no aplicativo da Turbonomic, a equipe da Capita conseguiu desenvolver as topologias dos aplicativos, fornecendo a eles uma visão completa de sua pilha de aplicativos de cima para baixo.

A visibilidade era apenas o começo. O próximo passo foi implementar ações automatizadas de recursos. Entretanto, como acontece com qualquer nova ferramenta de gerenciamento que é introduzida, a confiança precisava ser estabelecida rapidamente.

Jerry e sua equipe começaram com a automação da colocação de VM. Com o tempo, eles demonstraram que, com a Turbonomic, poderiam implementar a automação completa do posicionamento certo, bem como o dimensionamento certo. Atualmente, eles estão contando com a automação alimentada por inteligência artificial do Turbonomic para gerenciar completamente sua plataforma BAU RDS, que é utilizada por todas as suas equipes BAU para administrar todas as suas propriedades de hospedagem, ambientes de cliente, redes e plataformas de armazenamento.Essa vitória inicial agora é usada como referência para demonstrar como a Turbonomic pode ajudar a reduzir o desperdício sem comprometer o desempenho.