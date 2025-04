CAC Engineering

A IBM forneceu uma solução abrangente que combina serviços de consultoria e licenciamento de software. A IBM Consulting ajudou a CAC a consolidar vários sistemas de plataformas em um único ambiente SAP S/4HANA, padronizando procedimentos e automatizando tarefas para obter mais eficiência e funcionalidades. A CAC migrou com sucesso suas cargas de trabalho do sistema ERP para a nuvem e forneceu acesso ao software SAP por meio de dispositivos móveis. O projeto CAC incluiu a otimização dos procedimentos de aquisição e entrega e a transferência de tarefas do sistema ERP para a nuvem, usando a oferta BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP. A IBM Consulting auxiliou a iniciativa de promover a inovação, cooperação, redução de custos e digitalização na CAC.