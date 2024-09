A Cabify obtém insights do big data crítico para seus negócios com o poder e a flexibilidade da nuvem e a cobrança mensal de acordo com o consumo. Além disso, o serviço totalmente gerenciado da Cloudant permitiu que o Cabify evitasse gastos adicionais sobre administradores de banco de dados. Por meio da implementação do Cloudant, a empresa é capaz de suportar efetivamente sua rápida expansão, enquanto o serviço permitiu (e permite) que seus desenvolvedores se concentrem em seus negócios principais.