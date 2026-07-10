A BWI reforça as operações de TI de missão crítica para as Forças Armadas Alemãs

Aproveitando a observabilidade e a otimização unificadas para dar suporte a serviços de TI seguros e resilientes

Mulher olhando para um monitor em um ambiente de trabalho
Viabilização da prontidão operacional de longo prazo por meio da automação inteligente de TI

Como provedora de TI das Forças Armadas Alemãs, a BWI GmbH é responsável por fornecer serviços de TI seguros, confiáveis e de missão crítica na Alemanha e no exterior. Com cerca de 1,15 milhão de ativos de TI gerenciados em vários milhares de servidores e um quadro de mais de 8.000 funcionários, a BWI opera um dos ambientes de TI locais mais complexos e estrategicamente importantes da Europa. Para continuar garantindo um alto desempenho e prontidão operacional, sobretudo em cenários de entrega de serviços de TI, a BWI melhora continuamente suas operações para fortalecer a resiliência, a transparência e a sustentabilidade de longo prazo.

À medida que os cenários de aplicações se expandiam e os ambientes de infraestrutura cresciam em escala e complexidade, a BWI identificou uma oportunidade de ampliar ainda mais a visibilidade sobre o uso de recursos de TI e o desempenho dos serviços. Diante de mercados de hardware voláteis e ciclos de aquisição demorados, a maior transparência e o planejamento de capacidade baseado em dados tornaram-se cada vez mais importantes para extrair o máximo valor da infraestrutura existente, mantendo pleno controle e soberania. Para dar suporte a essa direção estratégica, a BWI iniciou um trabalho de longo prazo para aprimorar suas operações de TI, com foco na gestão proativa de serviços, na automação inteligente e na tomada de decisão embasada, ao lado de um parceiro capaz de oferecer tanto tecnologia comprovada quanto profundo conhecimento alinhado a seus requisitos de governança e segurança.
Nosso objetivo aqui não é simplesmente obter mais um relatório, mais uma tecnologia ou mais um dashboard. Buscamos aquele insight único que reúne todas as informações e nos permite tomar uma decisão, e colocá-la em prática automaticamente.
Mirko Haschke Diretor de ITSM e automação BWI
30.000 interrupções reais e potenciais de serviços de TI evitadas por ano com o IBM Instana Até 35% de capacidade potencial liberada em ambientes específicos com o IBM Turbonomic 12 meses de adiamento na aquisição de hardware, com maior eficiência operacional
Por meio de uma governança aprimorada e de uma visibilidade cada vez maior sobre nossos dados e sistemas, estamos liberando mais potencial para a automação. Concretizar esse potencial nos permite dar os próximos passos em nossa jornada de automação rumo às operações sem toque.
Mirko Haschke Diretor de ITSM e automação BWI
Simplificar as operações e fortalecer a resiliência com inteligência operacional unificada

Para agir sobre essa oportunidade estratégica, a BWI fez parceria com a IBM para estabelecer uma base inteligente e unificada para as operações de TI, com foco em simplificar a forma como as equipes observam, gerenciam e otimizam ambientes de TI complexos e críticos para a missão. A partir de 2022, a BWI se propôs a conectar observabilidade, insights de desempenho e fluxos de trabalho operacionais em uma camada compartilhada de inteligência operacional que apoiasse uma tomada de decisão mais rápida e embasada, sob controle humano. O objetivo não era acumular mais ferramentas, mas alinhar insight, ação e governança em todo o cenário de TI já existente da BWI.

A BWI começou a projetar e implementar sua própria plataforma de automação unificada local, adaptada a seus requisitos de segurança, soberania e escala. A plataforma combina observabilidade em tempo real, otimização inteligente de recursos e automação orientada por políticas, com o Red Hat Ansible Automation Platform atuando como camada central de automação. O Ansible desempenha um papel fundamental na padronização de fluxos de trabalho, viabilizando a automação repetível e apoiando a transição da administração manual para operações mais bem projetadas e resilientes.

Por meio de uma prova de valor estruturada, a BWI validou como o IBM Instana Observability e o IBM Turbonomic, ambos agora parte da plataforma IBM Concert, funcionam em conjunto dentro desse modelo operacional unificado. O Instana oferece visibilidade automatizada e em tempo real em aplicações e infraestrutura, enquanto o Turbonomic se apoia nesse insight com recomendações contínuas e orientadas por políticas para alinhar a capacidade e o posicionamento à demanda das aplicações em tempo real. Juntos, eles oferecem às equipes de operações uma visão compartilhada e contextual que conecta o comportamento do sistema a uma gestão eficaz de recursos.

Essa abordagem integrada permite que a BWI avance na automação de maneira controlada e responsável. Os recursos já existentes de AIOps e do Netcool Operations Insights (NOI) contribuem para a detecção e a análise proativas, enquanto as ações de automação permanecem governadas por políticas claras, aprovações, trilhas de auditoria e mecanismos seguros de reversão. Assistentes inteligentes, recursos baseados em IA que dão suporte à investigação e recomendam os próximos passos, operam sob supervisão humana, garantindo explicabilidade, responsabilização e plena soberania operacional.

O IBM Expert Labs ofereceu suporte ao design da arquitetura, à implementação e à capacitação operacional, ajudando a BWI a implementar e integrar esses recursos de forma confiável em ambientes amplos e totalmente locais. Juntos, o IBM Instana, o IBM Turbonomic, o Ansible e os recursos de AIOps formam uma base unificada de inteligência operacional e automação que entrega valor operacional hoje e, ao mesmo tempo, abre um caminho preparado para o futuro rumo a uma automação mais avançada e assistida por agentes, como parte do roteiro de longo prazo da BWI.
Nossos futuros serviços e ofertas de TI serão determinados pela forma como automatizamos nossos processos de TI. A IBM forneceu a tecnologia e o conhecimento necessários, permitindo que alcançássemos rapidamente os resultados desejados.
Dr. Christian Marwitz Diretor Digital e membro da diretoria executiva BWI
Evitando 30.000 interrupções de serviços de TI por ano para fortalecer a resiliência de serviços de missão crítica

Ao fortalecer a observabilidade em todo o seu cenário de TI, a BWI aprimorou a forma como gerencia e entrega serviços de missão crítica para as Forças Armadas Alemãs. A visibilidade em tempo real em aplicações e infraestrutura dá às equipes de operações uma compreensão mais clara do comportamento do sistema e de suas dependências, permitindo respostas mais rápidas e seguras em ambientes complexos e totalmente locais. Essa visão operacional compartilhada apoia uma tomada de decisão consistente e reforça a estabilidade dos serviços sob condições exigentes.

Com esse aumento de visibilidade, a BWI passou da solução reativa de problemas para uma gestão de serviços mais proativa. Problemas potenciais agora podem ser identificados e tratados mais cedo em seu ciclo de vida, ajudando a BWI a evitar ou tratar de forma proativa cerca de 30.000 interrupções reais e potenciais de serviços de TI por ano. Essa abordagem melhora a confiabilidade dos serviços para os usuários finais e, ao mesmo tempo, permite que as equipes de operações resolvam os problemas com mais eficiência e se concentrem em iniciativas de maior valor, que apoiam a melhoria contínua.

A melhor compreensão do uso da infraestrutura também fortaleceu as capacidades de planejamento e gestão de capacidade da BWI. Em ambientes específicos, a BWI identificou até 35% de capacidade potencial que pode ser liberada e utilizada de forma mais eficaz, o que permite à organização adiar a aquisição de hardware em até 12 meses quando apropriado. Em conjunto, esses resultados fortaleceram a resiliência operacional da BWI e proporcionaram uma base sólida para a evolução contínua, posicionando a organização para expandir a automação de maneira controlada e governada, mantendo a supervisão humana, a responsabilização e a plena soberania operacional.
A maior mudança para nós foi passar do insight para a ação sem dificuldades. Confiamos no sistema para recomendar decisões em tempo real, o que melhorou consideravelmente a confiabilidade da aplicação.
Dr. Christian Marwitz Diretor Digital e membro da diretoria executiva BWI
Sobre a BWI

A BWI é uma das maiores empresas de serviços de TI da Alemanha e fornece serviços de TI estáveis, seguros e eficientes às Forças Armadas Alemãs. Fundada em 2006, a BWI expandiu significativamente seu portfólio de serviços para incluir serviços de consultoria especializada e o desenvolvimento rápido de novas soluções de TI. Com mais de 8.000 funcionários, a BWI tem o compromisso de promover a digitalização das Forças Armadas Alemãs e garantir sua prontidão operacional.

 Componentes da solução IBM Instana Observability, agora parte da plataforma Concert IBM Turbonomic, agora parte da plataforma Concert IBM Concert AIOps IBM Expert Labs
Do insight à ação em suas operações de TI

O IBM Concert reúne observabilidade, otimização e resiliência em uma visão operacional unificada. Ele conecta sinais em suas aplicações, infraestrutura e redes, ajudando as equipes a entender o que importa e coordenar ações mais rapidamente em operações híbridas.

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© Copyright IBM Corporation, junho de 2026.

IBM, o logotipo da IBM, Instana, Turbonomic, IBM Concert e Red Hat Platforms Vault são marcas comerciais ou marcas registradas da IBM Corp., nos EUA e/ou em outros países. Este documento está atualizado na data inicial de publicação e poderá ser alterado pela IBM a qualquer momento. Nem todas as ofertas estão disponíveis em todos os países nos quais a IBM opera.

Os exemplos de clientes são apresentados como ilustrações de como esses clientes utilizaram produtos da IBM e os resultados que podem ter alcançado. O desempenho, os custos, as economias ou outros resultados reais podem variar dependendo do ambiente operacional.