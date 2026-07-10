A BWI reforça as operações de TI de missão crítica para as Forças Armadas Alemãs

Aproveitando a observabilidade e a otimização unificadas para dar suporte a serviços de TI seguros e resilientes
Como provedora de TI das Forças Armadas Alemãs, a BWI GmbH é responsável por fornecer serviços de TI seguros, confiáveis e de missão crítica na Alemanha e no exterior. Com cerca de 1,15 milhão de ativos de TI gerenciados em vários milhares de servidores e um quadro de mais de 8.000 funcionários, a BWI opera um dos ambientes de TI locais mais complexos e estrategicamente importantes da Europa. Para continuar garantindo um alto desempenho e prontidão operacional, sobretudo em cenários de entrega de serviços de TI, a BWI melhora continuamente suas operações para fortalecer a resiliência, a transparência e a sustentabilidade de longo prazo.
À medida que os cenários de aplicações se expandiam e os ambientes de infraestrutura cresciam em escala e complexidade, a BWI identificou uma oportunidade de ampliar ainda mais a visibilidade sobre o uso de recursos de TI e o desempenho dos serviços. Diante de mercados de hardware voláteis e ciclos de aquisição demorados, a maior transparência e o planejamento de capacidade baseado em dados tornaram-se cada vez mais importantes para extrair o máximo valor da infraestrutura existente, mantendo pleno controle e soberania. Para dar suporte a essa direção estratégica, a BWI iniciou um trabalho de longo prazo para aprimorar suas operações de TI, com foco na gestão proativa de serviços, na automação inteligente e na tomada de decisão embasada, ao lado de um parceiro capaz de oferecer tanto tecnologia comprovada quanto profundo conhecimento alinhado a seus requisitos de governança e segurança.
Para agir sobre essa oportunidade estratégica, a BWI fez parceria com a IBM para estabelecer uma base inteligente e unificada para as operações de TI, com foco em simplificar a forma como as equipes observam, gerenciam e otimizam ambientes de TI complexos e críticos para a missão. A partir de 2022, a BWI se propôs a conectar observabilidade, insights de desempenho e fluxos de trabalho operacionais em uma camada compartilhada de inteligência operacional que apoiasse uma tomada de decisão mais rápida e embasada, sob controle humano. O objetivo não era acumular mais ferramentas, mas alinhar insight, ação e governança em todo o cenário de TI já existente da BWI.
A BWI começou a projetar e implementar sua própria plataforma de automação unificada local, adaptada a seus requisitos de segurança, soberania e escala. A plataforma combina observabilidade em tempo real, otimização inteligente de recursos e automação orientada por políticas, com o Red Hat Ansible Automation Platform atuando como camada central de automação. O Ansible desempenha um papel fundamental na padronização de fluxos de trabalho, viabilizando a automação repetível e apoiando a transição da administração manual para operações mais bem projetadas e resilientes.
Por meio de uma prova de valor estruturada, a BWI validou como o IBM Instana Observability e o IBM Turbonomic, ambos agora parte da plataforma IBM Concert, funcionam em conjunto dentro desse modelo operacional unificado. O Instana oferece visibilidade automatizada e em tempo real em aplicações e infraestrutura, enquanto o Turbonomic se apoia nesse insight com recomendações contínuas e orientadas por políticas para alinhar a capacidade e o posicionamento à demanda das aplicações em tempo real. Juntos, eles oferecem às equipes de operações uma visão compartilhada e contextual que conecta o comportamento do sistema a uma gestão eficaz de recursos.
Essa abordagem integrada permite que a BWI avance na automação de maneira controlada e responsável. Os recursos já existentes de AIOps e do Netcool Operations Insights (NOI) contribuem para a detecção e a análise proativas, enquanto as ações de automação permanecem governadas por políticas claras, aprovações, trilhas de auditoria e mecanismos seguros de reversão. Assistentes inteligentes, recursos baseados em IA que dão suporte à investigação e recomendam os próximos passos, operam sob supervisão humana, garantindo explicabilidade, responsabilização e plena soberania operacional.
O IBM Expert Labs ofereceu suporte ao design da arquitetura, à implementação e à capacitação operacional, ajudando a BWI a implementar e integrar esses recursos de forma confiável em ambientes amplos e totalmente locais. Juntos, o IBM Instana, o IBM Turbonomic, o Ansible e os recursos de AIOps formam uma base unificada de inteligência operacional e automação que entrega valor operacional hoje e, ao mesmo tempo, abre um caminho preparado para o futuro rumo a uma automação mais avançada e assistida por agentes, como parte do roteiro de longo prazo da BWI.
Ao fortalecer a observabilidade em todo o seu cenário de TI, a BWI aprimorou a forma como gerencia e entrega serviços de missão crítica para as Forças Armadas Alemãs. A visibilidade em tempo real em aplicações e infraestrutura dá às equipes de operações uma compreensão mais clara do comportamento do sistema e de suas dependências, permitindo respostas mais rápidas e seguras em ambientes complexos e totalmente locais. Essa visão operacional compartilhada apoia uma tomada de decisão consistente e reforça a estabilidade dos serviços sob condições exigentes.
Com esse aumento de visibilidade, a BWI passou da solução reativa de problemas para uma gestão de serviços mais proativa. Problemas potenciais agora podem ser identificados e tratados mais cedo em seu ciclo de vida, ajudando a BWI a evitar ou tratar de forma proativa cerca de 30.000 interrupções reais e potenciais de serviços de TI por ano. Essa abordagem melhora a confiabilidade dos serviços para os usuários finais e, ao mesmo tempo, permite que as equipes de operações resolvam os problemas com mais eficiência e se concentrem em iniciativas de maior valor, que apoiam a melhoria contínua.
A melhor compreensão do uso da infraestrutura também fortaleceu as capacidades de planejamento e gestão de capacidade da BWI. Em ambientes específicos, a BWI identificou até 35% de capacidade potencial que pode ser liberada e utilizada de forma mais eficaz, o que permite à organização adiar a aquisição de hardware em até 12 meses quando apropriado. Em conjunto, esses resultados fortaleceram a resiliência operacional da BWI e proporcionaram uma base sólida para a evolução contínua, posicionando a organização para expandir a automação de maneira controlada e governada, mantendo a supervisão humana, a responsabilização e a plena soberania operacional.
A BWI é uma das maiores empresas de serviços de TI da Alemanha e fornece serviços de TI estáveis, seguros e eficientes às Forças Armadas Alemãs. Fundada em 2006, a BWI expandiu significativamente seu portfólio de serviços para incluir serviços de consultoria especializada e o desenvolvimento rápido de novas soluções de TI. Com mais de 8.000 funcionários, a BWI tem o compromisso de promover a digitalização das Forças Armadas Alemãs e garantir sua prontidão operacional.
O IBM Concert reúne observabilidade, otimização e resiliência em uma visão operacional unificada. Ele conecta sinais em suas aplicações, infraestrutura e redes, ajudando as equipes a entender o que importa e coordenar ações mais rapidamente em operações híbridas.
© Copyright IBM Corporation, junho de 2026.
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Os exemplos de clientes são apresentados como ilustrações de como esses clientes utilizaram produtos da IBM e os resultados que podem ter alcançado. O desempenho, os custos, as economias ou outros resultados reais podem variar dependendo do ambiente operacional.