A BWI reforça as operações de TI de missão crítica para as Forças Armadas Alemãs

Para agir sobre essa oportunidade estratégica, a BWI fez parceria com a IBM para estabelecer uma base inteligente e unificada para as operações de TI, com foco em simplificar a forma como as equipes observam, gerenciam e otimizam ambientes de TI complexos e críticos para a missão. A partir de 2022, a BWI se propôs a conectar observabilidade, insights de desempenho e fluxos de trabalho operacionais em uma camada compartilhada de inteligência operacional que apoiasse uma tomada de decisão mais rápida e embasada, sob controle humano. O objetivo não era acumular mais ferramentas, mas alinhar insight, ação e governança em todo o cenário de TI já existente da BWI.

A BWI começou a projetar e implementar sua própria plataforma de automação unificada local, adaptada a seus requisitos de segurança, soberania e escala. A plataforma combina observabilidade em tempo real, otimização inteligente de recursos e automação orientada por políticas, com o Red Hat Ansible Automation Platform atuando como camada central de automação. O Ansible desempenha um papel fundamental na padronização de fluxos de trabalho, viabilizando a automação repetível e apoiando a transição da administração manual para operações mais bem projetadas e resilientes.

Por meio de uma prova de valor estruturada, a BWI validou como o IBM Instana Observability e o IBM Turbonomic, ambos agora parte da plataforma IBM Concert, funcionam em conjunto dentro desse modelo operacional unificado. O Instana oferece visibilidade automatizada e em tempo real em aplicações e infraestrutura, enquanto o Turbonomic se apoia nesse insight com recomendações contínuas e orientadas por políticas para alinhar a capacidade e o posicionamento à demanda das aplicações em tempo real. Juntos, eles oferecem às equipes de operações uma visão compartilhada e contextual que conecta o comportamento do sistema a uma gestão eficaz de recursos.

Essa abordagem integrada permite que a BWI avance na automação de maneira controlada e responsável. Os recursos já existentes de AIOps e do Netcool Operations Insights (NOI) contribuem para a detecção e a análise proativas, enquanto as ações de automação permanecem governadas por políticas claras, aprovações, trilhas de auditoria e mecanismos seguros de reversão. Assistentes inteligentes, recursos baseados em IA que dão suporte à investigação e recomendam os próximos passos, operam sob supervisão humana, garantindo explicabilidade, responsabilização e plena soberania operacional.

O IBM Expert Labs ofereceu suporte ao design da arquitetura, à implementação e à capacitação operacional, ajudando a BWI a implementar e integrar esses recursos de forma confiável em ambientes amplos e totalmente locais. Juntos, o IBM Instana, o IBM Turbonomic, o Ansible e os recursos de AIOps formam uma base unificada de inteligência operacional e automação que entrega valor operacional hoje e, ao mesmo tempo, abre um caminho preparado para o futuro rumo a uma automação mais avançada e assistida por agentes, como parte do roteiro de longo prazo da BWI.