Fundada em 2007, a Broadridge (link externo a ibm.com) é uma empresa global de fintech com mais de US$ 4 bilhões em receitas. Diariamente, a empresa trabalha com algumas das maiores empresas e instituições financeiras do mundo, lida com milhões de dólares em negociações e suporta comunicações com mais de 75% das residências norte-americanas.