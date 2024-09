BRED Banque Populaire

Para dar suporte à próxima fase de sua evolução, o BRED selecionou uma solução de fita virtual baseada no IBM TS7760 com camadas de nuvem transparentes. Ao mesmo tempo, o banco optou por atualizar seu servidor IBM z12 para a geração IBM z14.

"Escolhemos a IBM porque eles ofereceram a melhor solução de fita virtual do mercado", diz Boulanger. "A equipe da IBM apresentou várias referências convincentes de outros clientes do setor bancário, então sabíamos que a tecnologia havia sido testada e aprovada por empresas com demandas semelhantes."Da mesma forma, confiamos na durabilidade e evolução contínua da tecnologia de armazenamento IBM. Acima de tudo, a decisão nos permitiu consolidar em um único fornecedor para todo o cenário."

O BRED trabalhou em estreita colaboração com a equipe da IBM para implementar três sistemas IBM TS7760 em uma configuração de alta disponibilidade em três locais. Os dados são replicados de forma sincronizada entre os dois locais de produção antes de serem replicados para o local de backup.

"Desde que estávamos migrando para uma nova geração de servidor IBM Z ao mesmo tempo que a atualização do VTS, esse foi um projeto importante", observa Boulanger. "Com a ajuda da IBM, tudo correu muito bem, com a IBM mitigando o risco a cada passo do caminho. Uma das grandes vantagens de trabalhar com a IBM é o acesso aos recursos locais, tivemos o mesmo especialista da França no local durante todo o projeto, facilitando muito o processo."