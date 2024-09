"Damos aos nossos clientes confiança em sua capacidade de usar a tecnologia para serem os melhores, e uma parte fundamental disso é implementar soluções flexíveis com segurança líder mundial", diz Laura Smith-King, gerente de comunicações de marketing da boxxe, uma provedora de serviços gerenciados (MSP) com sede no Reino Unido.

A boxxe fornece serviços críticos de TI a uma variedade de organizações e empresas do setor público em todos os setores. "Acreditamos que a tecnologia pode transformar empresas e capacitar indivíduos", diz Smith-King. "Com nosso profundo conhecimento especializado, abordagem colaborativa e conhecimento prático, estamos dedicados a implementar soluções de tecnologia flexíveis que aceleram o crescimento dos negócios. Nosso objetivo é dar às pessoas a confiança para aproveitar a tecnologia para serem cada vez melhores, em termos comerciais, sociais e sustentáveis."



Os clientes da boxxe têm necessidades de segurança variadas, mas para Charlie Kemp, gerente do centro de operações de segurança (SOC) da boxxe, a missão é torná-los o mais seguros possível: "Os clientes com os quais lidamos tendem a ter uma equipe de cinco ou 10 pessoas que têm inclinação para a segurança, embora não sejam necessariamente especialistas em analisar ou lidar com ameaças."



Mas os vetores de ataque estão mudando muito rápido. Os invasores, aprimorados pela IA generativa, estão se tornando mais sofisticados para encontrar pontos fracos ou enganar os usuários. Kemp menciona um aumento nos e-mails de phishing convincentes e altamente direcionados como um exemplo. "Isso pode influenciar as pessoas a clicar, e uma ação tão pequena pode levar a consequências enormes", diz ele.



Para identificar e agir sobre ameaças em constante mudança antes que afetem as operações dos clientes, a equipe do SOC da boxxe implementou o software IBM Security QRadar, aproveitando suas automações baseadas em IA para maior velocidade e sua capacidade de integração com praticamente qualquer sistema ou plataforma para a maior visibilidade possível.