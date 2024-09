O Booking Group recorreu à IBM para obter ajuda na adoção, implementação e gerenciamento de uma nova estratégia flexível de nuvem híbrida.

Como o IBM Cloud® foi desenvolvido com base em tecnologia de código aberto, ele apoiará a agilidade que o Booking Group precisa para atender às demandas de aluguel dos clientes e à capacidade de se ajustar rapidamente à volatilidade dos preços causada pela flutuação do estoque de aluguéis. O Booking Group também pode incorporar facilmente tecnologias nativas da nuvem em seu novo ambiente, juntamente com a capacidade de adicionar o desenvolvimento de aplicativos nativos da nuvem em sua caixa de ferramentas. Colocar aplicativos nativos da nuvem para trabalhar com tecnologia de código aberto facilita a acessibilidade e a portabilidade dos dados.

A IBM Cloud atendeu a todos os requisitos da empresa e deixou espaço para o crescimento. A estratégia de nuvem híbrida aberta oferece suporte à implantação de cargas de trabalho em várias nuvens e também proporciona eficiência por meio da qual o Booking Group pode optar por criar uma estrutura comum de operações e integração na nuvem. A IBM Cloud também oferece uma plataforma de nuvem full-stack com mais de 170 produtos e serviços que abrangem dados, armazenamento, contêineres, IA, Internet das Coisas (IoT), redes e blockchain para apoiar o crescimento futuro.

O Booking Group trabalhou com a IBM para criar a solução de tecnologia para apoiar sua nova estratégia multicloud flexível. Juntos, o Booking Group e a IBM optaram por uma base construída na IBM Cloud e no IBM Cloud Kubernetes Service, além da IBM® Virtual Private Network(VPN) no IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC). O IBM Cloud Databases for PostgreSQL atua como o banco de dados para a solução.

O IBM Cloud é desenvolvido em padrões abertos para oferecer flexibilidade, portabilidade e serviços em nuvem que podem ser ativados usando APIs abertas. A IBM tem sido uma força motriz na evolução da tecnologia de código aberto, ajudando as empresas a criar, adotar e dimensionar o código aberto para atender a seus objetivos de negócios.

O Booking Group escolheu o Kubernetes para fornecer um serviço de contêiner Docker totalmente gerenciado com base na Open Container Initiative (OCI), que usa um padrão de contêiner aberto do setor. O Kubernetes permite agendamento inteligente, dimensionamento horizontal e autocorreção. A empresa pode implantar aplicativos em contêineres em um conjunto de hosts de computação e gerenciar esses contêineres facilmente.

A VPN fornecida pela IBM permite que a empresa escolha entre vários pontos de acesso VPN, cada um associado a um data center ou ponto de presença da rede. O Booking Group pode simplesmente fazer login no IBM Cloud selecionando qualquer um dos portais de data center VPN em todo o mundo.

O Booking Group escolheu o IBM Cloud Databases for PostgreSQL por sua flexibilidade e extrema eficiência ao executar análises de dados profundas e extensas em vários tipos de dados, incluindo dados estruturados e não estruturados.

A IBM recomendou que o Booking Group use servidores virtuais para VPCs em suas redes logicamente isoladas, onde recursos de computação em nuvem, armazenamento e rede são implementados. Os VPCs da IBM consistem em máquinas virtuais (VMs) dentro da infraestrutura VPC da IBM, que é uma construção de nuvem pública. Como o VPC é uma rede logicamente isolada, ou seja, uma rede privada, dentro da nuvem pública, os dados e aplicativos da empresa não misturam nem compartilham espaço com outras contas de clientes. Isso significa que o Booking Group pode implantar espaços privados protegidos por meio de uma infraestrutura de locatário único dentro da nuvem pública de vários locatários. A empresa mantém controle total sobre como os recursos e as cargas de trabalho são acessados, e por quem.