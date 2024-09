A Blue Pearl, uma empresa sediada na África do Sul e especializada em soluções avançadas em nuvem, está transformando o processo de contratação de prestadores de serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) com a ajuda da IBM e da IA generativa. Usando sua plataforma, www.blueapp.blue, a Blue Pearl está empregando um mecanismo de correspondência impulsionado pelo IBM® Watson para conectar de maneira eficiente os prestadores de serviços de TIC com empresas que necessitam de seus serviços. Esta plataforma inovadora lida com desafios antigos no gerenciamento de recursos humanos (RH) ao otimizar o processo de criação de descrições de cargos e melhorar a precisão da correspondência de candidatos.