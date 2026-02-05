A Bequeathed estabelece uma parceria com a Prolifics para desenvolver um serviço inovador de elaboração de testamentos com IA, usando a tecnologia IBM watsonx.
A Bequeathed tem a missão de garantir que todos tenham um plano para o fim de sua vida, protegendo seu legado e apoiando as pessoas que eles deixam para trás. O serviço online da Bequeathed permite que qualquer pessoa crie um testamento básico gratuitamente ou se conecte com um especialista para acessar o suporte pago personalizado. Trabalhando com instituições de caridade, a empresa também incentiva as pessoas a deixar doações legadas para causas que elas se importam, e gerou £ 100 milhões em promessas até agora.
A Bequeathed desenvolveu um sistema especialista com um mecanismo lógico complexo projetado para oferecer os mesmos conselhos e proteções jurídicas robustas que uma pessoa receberia de uma visita presencial a um escritório de advocacia. No entanto, ao coletar as informações necessárias, o questionário pode parecer lento e repetitivo para os usuários.
"Muitos provedores de testamento online oferecem uma experiência de usuário eficiente, mas não oferecem o aconselhamento jurídico de que as pessoas precisam", começa Jonathan Brewer, fundador da Bequeathed. "Acreditamos que é importante garantir que os consumidores recebam orientação jurídica, porque pode haver coisas que eles não consideraram que afetarão seus beneficiários. Nosso papel sempre foi remover as barreiras para fazer um testamento; percebemos que precisávamos tornar a experiência ainda mais acessível, mantendo a sofisticação por trás do nosso sistema.”
Ao mesmo tempo, como parte de sua estratégia de crescimento, a Bequeathed viu a oportunidade de expandir seu sistema para uma oferta de software como serviço (SaaS) para escritórios de advocacia.
“Vimos uma grande mudança no comportamento do consumidor nos últimos anos — cerca de 20% das pessoas no Reino Unido agora pretendem fazer seu próximo testamento online”, explica Brewer. "Mas, muitas vezes, os escritórios de advocacia são muito cautelosos ao adotar novas tecnologias. Queríamos ajudar os advogados a chegar onde os consumidores estão, que é online."
A Bequeathed entrou em contato com seu parceiro de tecnologia confiável Prolifics, que havia desenvolvido e mantido o sistema on-line original, para Initiate o projeto de transformação para entregar a nova oferta, chamada MyIntent. A Prolifics, parceira Platinum da IBM, propôs uma solução criada com o estúdio de desenvolvimento de IA IBM® watsonx.ai®. A solução IBM foi projetada para atender aos rigorosos requisitos regulatórios do setor jurídico com proteções incorporadas e tecnologia transparente.
"Já tínhamos um sistema comprovado, desenvolvido com inputs de 50.000 usuários registrados avaliações por advogados ao longo de oito anos", comenta Brewer. “Era importante para nós não perder a confiança na precisão da tomada de decisão subjacente; o IBM watsonx nos deu a garantia de que teríamos controle total sobre os modelos de IA”.
Trabalhando em estreita colaboração ao longo de três meses, a Prolifics ajudou a Bequeathed a integrar a tecnologia watsonx.ai em sua plataforma para entregar o MyIntent, adicionando um chatbot IA e uma interface responsiva e intuitiva. A plataforma é hospedada em uma instância baseada no Reino Unido da Amazon Web Services (AWS), oferecendo suporte a alto desempenho e escalabilidade, mantendo a conformidade e a segurança no centro do projeto.
“A Prolifics sempre entende nosso caso de negócios e quem são nossos clientes e usuários”, diz Brewer. "Quando você está interagindo com novas tecnologias, é importante ter esse nível de confiança com seu provedor para reduzir o risco."
Ao integrar o watsonx.ai ao MyIntent, a Bequeathed pode atender com confiança à crescente demanda por serviços de escrita de testamento online, mantendo uma abordagem personalizada. Os consumidores podem usar linguagem natural e coloquial para transmitir informações relevantes para um chatbot de forma rápida e fácil. Isso reduziu o número de perguntas feitas ao usuário em média em 30%, aumentando a propensão para completar a entrevista online sobre testamento.
Em paralelo, a adoção da tecnologia de IA apoia a escalabilidade e a relação custo-benefício da prestação de serviços de elaboração de desejos, conforme experimentado pela própria equipe jurídica interna da Bequeathed. O uso do sistema MyIntent para reunir instruções, redigir documentos e integrar o cliente permite que cada Solicitador atenda 624 novos clientes privados por ano, mais do que o dobro do que é possível usando métodos jurídicos tradicionais.
"Usando a tecnologia IBM watsonx, um advogado pode fornecer a mesma experiência de alta qualidade e conselhos online que um cliente em potencial obteria ao entrar em seu escritório", conclui Brewer. "Mal podemos esperar para ver como podemos expandir nosso uso da IA — por exemplo, para melhorar a conversão para confianças de testamento e procurações duradouras."
Fundada em 2017, a Bequeathed trabalha com seus parceiros dos setores filantrópico, jurídico e funerário para fornecer serviços de escrita de testamento online e incentivar as pessoas a deixar presentes para instituições de caridade em seu testamento. Oferecendo orientação, ferramentas úteis e aconselhamento jurídico por meio de seu serviço online MyIntent, a Bequeathed permite que as pessoas planejem o futuro e lidem com a morte de alguém próximo.
Com mais de 45 anos de experiência, a Prolifics é uma empresa de engenharia e consultoria digital que ajuda seus clientes a navegar e acelerar sua jornada de transformação digital. Especializada em IA, automação de negócios, cibersegurança e mais, a Prolifics se mantém na vanguarda da inovação digital para ajudar as empresas a liberarem todo o seu potencial.
