A Bequeathed tem a missão de garantir que todos tenham um plano para o fim de sua vida, protegendo seu legado e apoiando as pessoas que eles deixam para trás. O serviço online da Bequeathed permite que qualquer pessoa crie um testamento básico gratuitamente ou se conecte com um especialista para acessar o suporte pago personalizado. Trabalhando com instituições de caridade, a empresa também incentiva as pessoas a deixar doações legadas para causas que elas se importam, e gerou £ 100 milhões em promessas até agora.

A Bequeathed desenvolveu um sistema especialista com um mecanismo lógico complexo projetado para oferecer os mesmos conselhos e proteções jurídicas robustas que uma pessoa receberia de uma visita presencial a um escritório de advocacia. No entanto, ao coletar as informações necessárias, o questionário pode parecer lento e repetitivo para os usuários.

"Muitos provedores de testamento online oferecem uma experiência de usuário eficiente, mas não oferecem o aconselhamento jurídico de que as pessoas precisam", começa Jonathan Brewer, fundador da Bequeathed. "Acreditamos que é importante garantir que os consumidores recebam orientação jurídica, porque pode haver coisas que eles não consideraram que afetarão seus beneficiários. Nosso papel sempre foi remover as barreiras para fazer um testamento; percebemos que precisávamos tornar a experiência ainda mais acessível, mantendo a sofisticação por trás do nosso sistema.”

Ao mesmo tempo, como parte de sua estratégia de crescimento, a Bequeathed viu a oportunidade de expandir seu sistema para uma oferta de software como serviço (SaaS) para escritórios de advocacia.

“Vimos uma grande mudança no comportamento do consumidor nos últimos anos — cerca de 20% das pessoas no Reino Unido agora pretendem fazer seu próximo testamento online”, explica Brewer. "Mas, muitas vezes, os escritórios de advocacia são muito cautelosos ao adotar novas tecnologias. Queríamos ajudar os advogados a chegar onde os consumidores estão, que é online."