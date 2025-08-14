Na medida em que a pegada de carbono de um importante fabricante de baterias automotivas se expandiu, também cresceu a complexidade de suas operações. A empresa precisava de uma maneira preparada para o futuro para otimizar a utilização de seus ativos e aderir a rigorosos padrões de qualidade em todas as regiões. Surgiram três desafios urgentes: aumento dos custos operacionais dos ativos, aumento da complexidade da produção e dados e processos fragmentados nas instalações.

Para manter-se competitiva, a empresa buscou uma solução que pudesse unificar sistemas díspares, eliminar silos de dados, agilizar operações de manutenção e melhorar o controle de custos. As práticas existentes dependiam fortemente de processos manuais, resultando em ineficiência, visibilidade limitada e padrões inconsistentes em todas as regiões. O objetivo era claro: aproveitar a transformação digital para construir uma plataforma de gestão de ativos integrada e inteligente que pudesse ser dimensionada globalmente e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade de resposta, a produtividade e o desenvolvimento de talentos.