A solução baseada no IBM da Tecnologia da Shuto ajuda a reduzir custos, simplificar a manutenção e expandir operações em todo o mundo.
Na medida em que a pegada de carbono de um importante fabricante de baterias automotivas se expandiu, também cresceu a complexidade de suas operações. A empresa precisava de uma maneira preparada para o futuro para otimizar a utilização de seus ativos e aderir a rigorosos padrões de qualidade em todas as regiões. Surgiram três desafios urgentes: aumento dos custos operacionais dos ativos, aumento da complexidade da produção e dados e processos fragmentados nas instalações.
Para manter-se competitiva, a empresa buscou uma solução que pudesse unificar sistemas díspares, eliminar silos de dados, agilizar operações de manutenção e melhorar o controle de custos. As práticas existentes dependiam fortemente de processos manuais, resultando em ineficiência, visibilidade limitada e padrões inconsistentes em todas as regiões. O objetivo era claro: aproveitar a transformação digital para construir uma plataforma de gestão de ativos integrada e inteligente que pudesse ser dimensionada globalmente e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade de resposta, a produtividade e o desenvolvimento de talentos.
Para lidar com os desafios globais do fabricante de baterias, a Shuto Tecnologia, parceira IBM Gold, implementou o IBM Maximo Application Suite, plataforma de gerenciamento do ciclo de vida de ativos baseada em IA. Após uma rigorosa avaliação global, a Shuto escolheu o IBM Maximo Application Suite por sua adaptabilidade a ambientes industriais complexos e seu ecossistema robusto.
A Shuto formou uma equipe global para coprojetar e implementar uma plataforma de ativos inteligentes abrangendo todas as camadas operacionais, desde a rotatividade de capital e manutenção preditiva até o aprimoramento de talentos. O resultado foi uma integração perfeita de gerenciamento de equipamento, monitoramento da Internet das coisas e insights impulsionados por IA, adequados às prioridades estratégicas do cliente.
A abordagem colaborativa da Shuto abordou operações fragmentadas criando um sistema que poderia oferecer suporte a implementações em vários idiomas, várias moedas e em várias localizações. O parceiro aproveitou o IBM Assist e sistemas de especialistas remotos para acelerar os diagnósticos, enquanto construía uma infraestrutura digital de treinamento de talentos para garantir o crescimento sustentável. Essa Transformação estabeleceu um novo benchmark para operações inteligentes e permitiu a mudança da manutenção reativa para o planejamento preditivo.
O lançamento da nova plataforma marca uma etapa fundamental na transformação do cliente de gestão de ativos tradicional para gestão de ativos digitais. Essa iniciativa deve gerar um retorno sobre o investimento (ROI) superior a 450% em cinco anos, destacando o valor substancial e o impacto no longo prazo.
Ao mesmo tempo, espera-se que o projeto traga benefícios multidimensionais refletidos nos seguintes indicadores-chave de desempenho (KPIs):
Além desses ganhos quantificáveis, o cliente está preparado para uma mudança cultural significativa. Dados e insights impulsionarão a tomada de decisões em todos os níveis, promovendo a colaboração entre equipes globais e fortalecendo os recursos internos por meio de programas de treinamento direcionados.
Da sede ao chão de fábrica, a inteligência digital e a resiliência operacional formarão a base para o crescimento sustentável. Essa iniciativa não somente moderniza a estratégia de gerenciamento de ativos do cliente, como também estabelece um novo padrão no setor, demonstrando como as empresas chinesas podem escalar operações globais com soluções de IA e nuvem híbrida no centro.
Pequim Shuto Technology Co., Ltd. é fornecedora líder de soluções de gerenciamento de ativos corporativos (EAM), com sede em Pequim, China. A empresa é especializada no fornecimento de soluções tecnológicas avançadas para setores que exigem sistemas de manutenção eficientes e inteligentes, incluindo automotivo, fabricação e industrial.
Fundada em 2006, a Shuto Tecnologia tornou-se uma empresa proeminente no campo, com forte ênfase na integração de tecnologias de IA, IOT e realidade aumentada (AR) em fluxos de trabalho de manutenção. A empresa atende a uma gama diversificada de clientes, aumentando a eficiência operacional e ajudando as organizações a otimizar o gerenciamento de ativos. Com uma equipe de mais de 100 funcionários, a Shuto Technology continua gerando inovação e transformando as práticas tradicionais de manutenção para empresas em todo o mundo.
O IBM Maximo ajuda as organizações a otimizar seus processos de gerenciamento de ativos com recursos impulsionados por IA, gerando eficiência, reduzindo o tempo de inatividade e garantindo o crescimento sustentável em todos os setores.
