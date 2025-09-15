IBM e EY fortalecem a governança de IA para transformar a confiança institucional
Como o banco mais antigo da América Latina, o Banco do Brasil desempenhou, ao longo do tempo, um papel vital na formação do cenário financeiro da região. Com um legado de inovação e um compromisso em servir ao interesse público, o banco é reconhecido por avanços pioneiros em automação bancária, serviços digitais e IA.
Em consonância com sua tradição de inovação, o Banco do Brasil respondeu à crescente presença da IA não como uma oportunidade distante, mas como um imperativo imediato. Como instituição financeira pública com deveres regulatórios e missão pública, o banco precisava de uma estratégia clara para usar a IA de forma responsável, transparente e em escala.
Com a rápida adoção da IA em funções bancárias críticas, enfrentaram desafios crescentes relacionados à confiança, responsabilidade e conformidade regulatória.
Para enfrentar desafios crescentes, o Banco do Brasil envolveu parceiros de confiança, EY e IBM, para desenvolver em conjunto a evolução de seu modelo de governança. Reconhecendo a magnitude dessa transformação, o Banco do Brasil deu um passo ousado ao se comprometer com uma estratégia robusta de governança de IA. A EY foi envolvida para projetar e apoiar a implementação de frameworks abrangentes adaptados ao contexto institucional do banco. E a IBM forneceu a base tecnológica por meio do toolkit IBM® watsonx.governance, para entregar automação, transparência e supervisão contínua em toda a jornada de IA.
A EY e a IBM desempenharam funções complementares na evolução da governança de IA no Banco do Brasil. Enquanto a EY liderou o desenvolvimento de seus frameworks de gerenciamento do ciclo de vida da IA generativa e de monitoramento contínuo da IA, a IBM implementou essa estratégia por meio do watsonx.governance. Esses frameworks definem funções e responsabilidades claras em todo o ciclo de vida da IA — desde a concepção do modelo até a implementação em ambientes críticos — e introduzem processos de avaliação rigorosos para modelos de base, como benchmarking e avaliações de vulnerabilidade.
A IBM desempenhou um papel crítico ao fornecer supervisão contínua, explicabilidade e conformidade em sistemas tradicionais de IA. A plataforma oferece monitoramento em tempo real, alertas proativos e métricas personalizadas — consolidando um sistema unificado de controle e confiança.
A integração das ferramentas da IBM com os frameworks da EY está atualmente em teste em casos de uso de IA generativa para ajudar a garantir alinhamento com requisitos de conformidade, desempenho e gerenciamento de riscos.
Essa sinergia entre design estratégico e tecnologia avançada capacitou o Banco do Brasil a escalar a IA de forma ética e com confiança institucional em um ambiente rico em segurança.
Com o apoio estratégico da EY e da IBM, o Banco do Brasil agora opera sob um modelo unificado de governança de IA. O banco fortaleceu significativamente sua capacidade de gerenciar iniciativas de IA com precisão, transparência e controle — validando que cada modelo implementado atenda a padrões rigorosos de ética, segurança e desempenho.
Agora, atendendo uma ampla base de clientes com cobertura extensiva de governança do ciclo de vida da IA, o banco está alcançando ganhos mensuráveis em supervisão, agilidade e confiança.
Resultados principais incluem:
Essa jornada está ajudando a posicionar o Banco do Brasil como uma instituição orientada pela tecnologia — transformando inovação em soluções confiáveis e com propósito, com um compromisso claro com o futuro.
O Banco do Brasil é o banco mais antigo e o segundo maior do Brasil, além de ser o segundo maior da América Latina. Está entre os quatro bancos brasileiros mais lucrativos desde o ano 2000 e mantém uma forte posição de liderança no varejo bancário.
EY, anteriormente conhecida como Ernst & Young, está entre as maiores empresas de serviços profissionais do mundo e faz parte do grupo Big Four. Com sede em Londres, atua em mais de 150 países, oferecendo serviços de auditoria, consultoria, estratégia, impostos e transações. Reconhecida por suas equipes diversas e expertise, a EY ocupa posição de liderança no apoio a organizações para transformar seus negócios, gerenciar riscos e crescer em mercados complexos.
