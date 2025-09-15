Para enfrentar desafios crescentes, o Banco do Brasil envolveu parceiros de confiança, EY e IBM, para desenvolver em conjunto a evolução de seu modelo de governança. Reconhecendo a magnitude dessa transformação, o Banco do Brasil deu um passo ousado ao se comprometer com uma estratégia robusta de governança de IA. A EY foi envolvida para projetar e apoiar a implementação de frameworks abrangentes adaptados ao contexto institucional do banco. E a IBM forneceu a base tecnológica por meio do toolkit IBM® watsonx.governance, para entregar automação, transparência e supervisão contínua em toda a jornada de IA.

A EY e a IBM desempenharam funções complementares na evolução da governança de IA no Banco do Brasil. Enquanto a EY liderou o desenvolvimento de seus frameworks de gerenciamento do ciclo de vida da IA generativa e de monitoramento contínuo da IA, a IBM implementou essa estratégia por meio do watsonx.governance. Esses frameworks definem funções e responsabilidades claras em todo o ciclo de vida da IA — desde a concepção do modelo até a implementação em ambientes críticos — e introduzem processos de avaliação rigorosos para modelos de base, como benchmarking e avaliações de vulnerabilidade.

A IBM desempenhou um papel crítico ao fornecer supervisão contínua, explicabilidade e conformidade em sistemas tradicionais de IA. A plataforma oferece monitoramento em tempo real, alertas proativos e métricas personalizadas — consolidando um sistema unificado de controle e confiança.

A integração das ferramentas da IBM com os frameworks da EY está atualmente em teste em casos de uso de IA generativa para ajudar a garantir alinhamento com requisitos de conformidade, desempenho e gerenciamento de riscos.

Essa sinergia entre design estratégico e tecnologia avançada capacitou o Banco do Brasil a escalar a IA de forma ética e com confiança institucional em um ambiente rico em segurança.