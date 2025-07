A Barré está trabalhando para apresentar o assistente de IA a seus clientes em toda a Hungria. Por exemplo, um grande hospital está testando o assistente Barré IA para processar faturas recebidas, publicá-las no sistema interno de planejamento de recursos corporativos (ERP), validar seus detalhes online com a autoridade fiscal húngara, aprová-las e arquivá-las.

“Com base em nossa própria experiência no uso do assistente dentro da Tecnologia Barré como cliente zero, vimos um aumento de 30% na eficiência lidando com a aplicação empresarial”, diz Prikk. "Para uma equipe de 50 funcionários, isso se traduz numa economia de aproximadamente 1.380 horas anualmente. Por um custo médio de carga de US$ 65 por hora, isso representa cerca de US$ 90 mil em ganhos de produtividade por ano. Dado a implementação e o custo operacional anual de cerca de US$ 100 mil, esperamos um retorno total sobre o investimento em 13 meses".

"Sempre começamos com uma conversa para descobrir as metas de negócios", explica Prikk. "É importante oferecer aos clientes não somente uma solução técnica, como também uma solução que incorpore todos os aspectos do negócio: finanças, RH e parceiros terceirizados".

Prikk conclui: "Naturalmente, a IA é um tema quente na Hungria, mas a maioria das pessoas ainda não está familiarizada com ela. Com o IBM watsonx, podemos adicionar um pouco de magia aos aplicativos atuais dos clientes e oferecer uma solução pragmática que ofereça resultados rápidos, aumente a produtividade e ajude a resolver as restrições da força de trabalho que ajudarão as empresas húngaras a crescer".