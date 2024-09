O Bank Zero embarcou em uma rigorosa avaliação de diferentes fornecedores de TI antes de escolher trabalhar com a IBM. Comentários de arrastar: "Assim que nos conectamos com a equipe da IBM, sabíamos que eles eram a escolha certa para nos ajudar a dar vida à nossa visão. Eles forneceram acesso sem precedentes a especialistas técnicos para responder a cada uma de nossas perguntas. Criamos relacionamentos profundos, com os principais contatos da IBM indo além para avançar na missão do Bank Zero."

O banco realizou testes abrangentes da tecnologia IBM para avaliar o desempenho. Prag lembra: “Comparamos o IBM LinuxONE a uma abordagem de servidor distribuído, escrevendo código para detalhar exatamente como a CPU de cada oferta lida com tarefas diferentes. Os resultados foram convincentes: a arquitetura de memória exclusiva do IBM LinuxONE significa que você pode medir o desempenho em microssegundos em vez dos milissegundos oferecidos pelos servidores distribuídos. Quando você processa grandes volumes de transações em paralelo, esses números aumentam rapidamente!”

A equipe do Bank Zero optou pela plataforma IBM® LinuxONE Rockhopper II, executando o Ubuntu. A solução hospeda o stack de código aberto do banco, que inclui Docker, Kubernetes, Wildfly, Java e muito mais.

"A combinação do Ubuntu com o IBM LinuxONE provou ser altamente rentável para nós", diz Prag. "Criamos recursos de segurança proprietários em torno do Ubuntu que nos dão visibilidade contínua de quem tem acesso raiz a diferentes partes do nosso ambiente."

Para reduzir ainda mais os tempos de resposta, o banco implantou o armazenamento IBM FlashSystem®. Prag acrescenta: “Nosso antigo subsistema de disco não atendia aos nossos requisitos de desempenho. Para garantir que o armazenamento não fosse um gargalo no desempenho, escolhemos os matrizes all-flash acelerados por NVMe da IBM.”