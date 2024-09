Depois de pesquisar as soluções disponíveis, o Banco Popular decidiu realizar uma prova de conceito (PoC) com a solução IBM® Robotic Process Automation with Automation Anywhere para automatizar seus processos manuais. Trabalhando na PoC com uma equipe da IBM, a equipe do banco aprendeu que é importante analisar cuidadosamente o processo que você deseja automatizar. "Algo que estamos promovendo dentro do banco é não jogar simplesmente novas tecnologias no processo existente", diz Benitez. "Simplifique o processo o máximo que puder primeiro, e o que você não puder simplificar, você pode então automatizar". Dessa forma, o banco não está apenas automatizando um processo complicado. Ele está transformando o processo existente em um processo melhor e mais simplificado e, em seguida, automatizado-o completamente.

O Banco Popular está aproveitando a flexibilidade da solução Robotic Process Automation para executá-la em um modo híbrido. "O conjunto IBM Robotic Process Automation com Automation Anywhere foi projetado de tal forma que você pode escolher onde implementar alguns dos componentes", diz Benitez. "Portanto, temos algumas coisas que são executadas no local e outras que são executadas na nuvem", diz Benitez. Essa abordagem permite que o banco execute componentes que não têm tantos requisitos de segurança na nuvem, para maior escalabilidade. Os componentes que têm mais requisitos de segurança podem ser executados no local, por trás dos firewalls do banco. "Dessa forma, temos as opções de escalabilidade da nuvem, mas também os recursos de segurança que nossa infraestrutura local já possui", diz Benitez.