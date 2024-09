Banca Transilvania S.A.

Em outubro de 2015, o Parlamento Europeu promulgou sua segunda Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2), que tinha como objetivo simplificar as transações internacionais em toda a União Europeia, promover processos Open Banking e proteger melhor os consumidores ao fazer compras on-line. E, no centro da iniciativa, havia vários requisitos técnicos focados em tornar as informações financeiras dos clientes do bancos mais facilmente disponíveis para compartilhamento, obviamente com a permissão do cliente, com empresas on-line, administradoras de cartão de crédito e outras instituições financeiras.

O prazo para os bancos atenderem totalmente a PSD2 foi definido para setembro de 2019, com determinados marcos técnicos definidos anteriormente. E para o Banca Transilvania, um desses prazos críticos estava se esgotando rapidamente.



"Tudo se resume ao Open Banking", explica Dan Moldovan, chefe do Departamento de Fintech Digital do banco. “O Open Banking nos permitirá integrar outros players, como as Fintechs, ao ecossistema do Banca Transilvania. Isso nos permitirá proporcionar uma experiência digital superior aos nossos clientes. Mas isso exige tecnologia.”



Tecnologia que o Banca Transilvania não tinha na época.



Moldovan continua, esclarecendo: “Precisávamos de uma plataforma aberta que nos permitisse compartilhar dados de clientes com parceiros. E precisávamos disso rapidamente. Para atender a PSD2, tivemos que criar um ambiente de simulação até março de 2019, e estar em plena produção até setembro. Estávamos com pouco tempo.”