Autodesk inc.

Por mais de 34 anos, a gigante de software Autodesk vendeu seu popular software de design, engenharia e entretenimento 3D sob contratos perpétuos de licenciamento de desktop. No entanto, a maneira como os clientes desejam comprar e acessar produtos está mudando, desde trabalhar com aplicativos de desktop até usar software hospedado em plataformas de dispositivos móveis e de nuvem.

A Autodesk tem sido proativa sobre a mudança. Gregg Spratto, vice-presidente de operações da empresa, elaborou: "Há quase quatro ou cinco anos, começamos a pensar em uma maneira mais moderna de vender e distribuir nossas licenças e passar para um modelo de assinatura."



Embora a mudança faça sentido para a Autodesk, os clientes podem economizar dinheiro, evitar contratos de longo prazo e se beneficiar mais rapidamente das atualizações de produtos, ela também tem um efeito profundo no atendimento ao cliente.



Além disso, aumenta as apostas para atrair e reter novos e potenciais clientes, porque a experiência de compra geralmente começa com um teste. "Se uma avaliação de software não funcionar corretamente, ele nunca se tornará um cliente", diz Spratto.



Atualmente, a Autodesk mantém uma equipe de cerca de 350 agentes de suporte ao cliente internos e externos que lidam com cerca de um milhão de contatos de clientes e parceiros por ano, metade dos quais relacionada a solicitações de código de ativação, alterações de endereço, problemas contratuais e problemas técnicos. "Muito do que minha equipe faz é apenas reconhecer problemas, tentar identificar o que a pessoa quer ou está perguntando", explica Spratto, que gerencia o atendimento ao cliente e ao parceiro em todo o mundo. Devido ao grande volume e à complexidade dos problemas, o tempo de resolução atual para as consultas pode ser de 1,5 dias ou mais.



Com a transição para o modelo de assinatura em andamento, a Autodesk precisava responder de forma mais rápida às perguntas dos clientes e escalonar para volumes futuros. No final de 2015, após meses de pesquisa sobre o uso de tecnologias inteligentes de engajamento do cliente no espaço de suporte de serviços, a Autodesk se uniu à IBM para iniciar um programa piloto inovador, desenvolvendo um agente virtual baseado no serviço Watson Assistant.