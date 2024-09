Nos últimos anos, a ANZ se tornou uma organização mais flexível e eficiente graças ao seu ambiente de solução de aprendizado de máquina recém-simplificado e aos processos automatizados. Por exemplo, o banco não precisa mais realizar exercícios em um local de DR em espera quatro vezes por ano. Em vez disso, as trocas de sites são atividades de negócios normais (BAU), realizadas aproximadamente a cada seis meses e exigindo menos recursos. Além disso, os tempos de recuperação do sistema são reduzidos.

"A transformação nos proporciona um ambiente muito mais flexível e dinâmico, o que significa que podemos mudar os sistemas de lugar. Temos melhor utilização da capacidade. Nossa redundância é melhor. E podemos trocar de local remotamente", diz Squires.

A ANZ agora gerencia o gerenciamento do ciclo de vida da infraestrutura como tarefas BAU, migrando para seus servidores IBM z15™ usando seu ambiente flexível. O z15 forneceu privacidade de dados avançada, segurança e recursos estendidos de resiliência cibernética. Com maior flexibilidade para trocar rapidamente a capacidade entre sites, o banco poderá implantar novos servidores mais rapidamente, sem exigir tempo de inatividade.

Apesar da pandemia de COVID-19, a migração manteve-se dentro do previsto. “Graças ao nosso design de solução de aprendizado de máquina, podemos trabalhar remotamente com muito mais sucesso. Não tivemos problemas com nossas trocas de site, e não enfrentamos dificuldades com atualizações de sistema", afirma Squires. No início da pandemia, a ANZ conseguiu responder rapidamente ao aumento na demanda dos clientes por serviços remotos, pois a infraestrutura atualizada do banco já estava em funcionamento.

A equipe do ANZ Enterprise Compute planeja continuar colaborando com a IBM para simplificar os processos e aprimorar a plataforma IBM Z® do banco. "Estou ansioso, aprendendo sobre o que está no horizonte e trabalhando com a IBM para instalar novas tecnologias", diz Squires.

A ANZ vê valor duradouro na forma como transformou seu ambiente de solução de aprendizado de máquina, especialmente em termos de agilidade. "Não temos mais uma opção, temos várias opções com a capacidade de seguir para onde movemos nossos sistemas", diz Squires. “Isso significa que podemos implantar com muito mais rapidez, o que representa nossa economia de custos para o banco. Como equipe, estamos muito orgulhosos da transformação pela qual passamos.”