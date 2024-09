Com o desenvolvimento de novos módulos, a Asten Santé passou de uma simples construção orçamentária para criar uma verdadeira ferramenta de gestão financeira. A solução é robusta e inclui atualizações diárias de dados contábeis e operacionais.

"Atualmente, usamos o IBM Planning Analytics de várias maneiras." explica Laurence Paquereau, Gerente de Controle do Grupo, Asten Santé. "Além da previsão orçamentária, produzimos relatórios mensais para a administração, diretores regionais, gerentes de filiais e diversos gerentes de serviços de suporte (vendas, marketing etc.). Uma vez por mês, produzimos análises mais detalhadas, especialmente focadas nas margens, para as equipes operacionais. Usamos essa solução diariamente em nosso departamento de controle administrativo, tanto para tarefas de controle quanto de análise."

As equipes da Asten Santé e da Next Decision estão atualmente trabalhando em um módulo FTE (equivalente em tempo integral), que avaliará os recursos humanos necessários para realizar as atividades planejadas na projeção orçamentária. A Asten Santé espera finalizar essa solução no primeiro trimestre de 2024. Outro projeto no qual estamos trabalhando é fornecer declarações de renda por atividade, o que daria à administração uma imagem mais precisa do desempenho da empresa, atividade por atividade. Novamente, esse projeto está previsto para 2024.

Finalmente, mudanças na equipe de controle administrativo exigirão o treinamento de novos controllers, facilitando a transferência de skills. "2024 será o ano da consolidação de nosso EPM." conclui Laurence Paquereau.