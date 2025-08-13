Para atingir essas metas, a Assisto e a IBM colaboraram para integrar os grandes modelos de linguagem (LLMs) IBM® watsonx.ai e IBM® Granite, ajustados pela Assisto, à plataforma de IA conversacional da empresa, a iAssist. Juntas, a Assisto e a IBM projetaram um assistente de voz mais humanizado, capaz de entender e responder a entradas complexas com mistura de idiomas em várias línguas.

Os sistemas internos da Assisto de reconhecimento automático de fala (ASR) e conversão de texto em fala (TTS) transcrevem e vocalizam com precisão interações multilíngues. O watsonx.ai permite a detecção de sentimento e emoção em tempo real, enquanto os modelos Granite ajustados melhoram a qualidade das respostas em interações com mistura de idiomas. A plataforma iAssist também gera automaticamente resumos concisos das chamadas e oferece análise avançada de texto para compreensão contextual.

Para dar ainda mais poder às equipes de atendimento, um dashboard de análise criado com o IBM® Cognos Analytics reúne insights — como tendências de problemas, padrões de sentimento e desempenho de agentes — em uma interface unificada e fácil de usar.

Essa abordagem completa permite que a Assisto aproveite o poder da IA para transformar dados de áudio não estruturados em inteligência de negócios valiosa.