O iAssist da Assisto Technologies se integra ao watsonx.ai para agilizar a análise de chamadas e aumentar a satisfação do cliente.
Em países como a Índia, é comum que as pessoas misturem o inglês com idiomas regionais em uma mesma conversa — e a Assisto Technologies enxergou aí uma oportunidade para oferecer um suporte mais natural e eficaz. A empresa idealizou uma solução de voz orientada por IA que pudesse acompanhar grandes volumes de interações multilíngues e, ao mesmo tempo, analisar o sentimento e a emoção por trás de cada conversa.
Para transformar essa visão em realidade, a Assisto precisou ir além dos métodos tradicionais de suporte ao cliente e adotar uma solução capaz de transcrever, interpretar e analisar fala com mistura de idiomas em escala. Seu objetivo era ajudar empresas a obter insights em tempo real, oferecer experiências mais personalizadas e promover um envolvimento mais inteligente e baseado em dados em todos os pontos de contato por voz.
Para atingir essas metas, a Assisto e a IBM colaboraram para integrar os grandes modelos de linguagem (LLMs) IBM® watsonx.ai e IBM® Granite, ajustados pela Assisto, à plataforma de IA conversacional da empresa, a iAssist. Juntas, a Assisto e a IBM projetaram um assistente de voz mais humanizado, capaz de entender e responder a entradas complexas com mistura de idiomas em várias línguas.
Os sistemas internos da Assisto de reconhecimento automático de fala (ASR) e conversão de texto em fala (TTS) transcrevem e vocalizam com precisão interações multilíngues. O watsonx.ai permite a detecção de sentimento e emoção em tempo real, enquanto os modelos Granite ajustados melhoram a qualidade das respostas em interações com mistura de idiomas. A plataforma iAssist também gera automaticamente resumos concisos das chamadas e oferece análise avançada de texto para compreensão contextual.
Para dar ainda mais poder às equipes de atendimento, um dashboard de análise criado com o IBM® Cognos Analytics reúne insights — como tendências de problemas, padrões de sentimento e desempenho de agentes — em uma interface unificada e fácil de usar.
Essa abordagem completa permite que a Assisto aproveite o poder da IA para transformar dados de áudio não estruturados em inteligência de negócios valiosa.
A colaboração entre Assisto e IBM trouxe melhorias mensuráveis na satisfação e no envolvimento dos clientes. A plataforma iAssist aprimorada ajudou a otimizar as operações e promover interações mais significativas. Resultados principais incluem:
Esses ganhos permitiram que empresas dos setores bancário, de telecomunicações, seguros e varejo respondessem de forma mais eficaz às necessidades multilíngues dos clientes, oferecendo também um atendimento mais personalizado e com inteligência emocional. Com insights em tempo real ao alcance das mãos, as equipes de atendimento ao cliente conseguem tomar decisões mais rápidas e melhorar cada interação.
A solução aprimorada já está disponível em mercados globais — incluindo os Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. A Assisto planeja expandir ainda mais sua plataforma de voz com IA, oferecendo suporte a mais idiomas regionais e ampliando os recursos de reconhecimento de contexto emocional, ajudando as empresas a oferecer experiências mais intuitivas e inclusivas para seus clientes.
A Assisto Technologies é uma empresa de tecnologia de IA avançada especializada em inteligência de comunicação multilíngue, que impulsiona soluções de voz, assistente de voz, OCR e tradução para os setores de defesa, governo e empresariais.
Fundada em 2021, seu principal produto, o iAssist, é um stack unificado de PLN que oferece inteligência de comunicação multilíngue, projetada para melhorar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional. Com uma equipe pequena, mas competente e voltada para a inovação, a Assisto oferece soluções de IA de ponta para capacitar empresas com soluções de voz e de linguagem sem dificuldades e humanizadas, ajudando as organizações a evoluir e inovar.
