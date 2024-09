Criada para simplificar o ICT, iOCO (o link reside fora do ibm.com) é a principal empresa de serviços de tecnologia integrada da África, com a maior concentração de habilidades do continente. Empregando 4.500 funcionários técnicos, nosso objetivo é oferecer uma abordagem centrada no design e no cliente para resolver problemas de negócios. Com presença na África, no Reino Unido, na Europa e no Oriente Médio, iOCO atende a todos os setores verticais e a mais de 2.000 clientes.