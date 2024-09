Com o Randori Recon, a Armellini conseguiu obter uma visibilidade mais profunda dos riscos externos e garantir que os sistemas de gerenciamento de ativos e vulnerabilidades da empresa sejam atualizados à medida que novas aplicações de nuvem e SaaS ficam on-line. Cada vez mais, a Armellini tem usado a análise de tentação de alvo do Randori Recon para fazer a triagem e priorizar quais vulnerabilidades corrigir. Com esse insight, a equipe da Armellini ajudou a reduzir o risco da empresa sem afetar as operações de negócios.

Mais à frente, a equipe espera começar a testar a resiliência de seu programa de segurança usando os recursos contínuos de red team automatizada do IBM Security Randori Attack Targeted em um futuro próximo.