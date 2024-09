Para encontrar a tecnologia certa para ajudar a transformar seus negócios, a ARDIC testou uma variedade de soluções oferecidas por empresas operando no Egito. Depois de testar várias soluções, a empresa decidiu implementar o IBM Planning Analytics para impulsionar orçamentos e planejamento mais eficientes, bem como simplificar o gerenciamento de projetos.

Comentários de Soueif: "Inicialmente, olhamos para sistemas de planejamento, orçamento e gerenciamento de projetos prontos para uso. No entanto, logo percebemos que nosso complexo modelo de negócios exigia uma solução muito mais versátil que pudesse ser personalizada para atender às nossas necessidades exclusivas.



"Ficamos impressionados com a robustez e flexibilidade do IBM Planning Analytics. Também gostamos do fato de que poderíamos implementar o Planning Analytics na nuvem e evitar os custos de gerenciamento e manutenção de uma solução local. A IBM também recomendou trabalhar com o Business Vision para nos ajudar durante o processo de implementação."



O Business Vision, parceira de negócios da IBM, trabalhou em estreita colaboração com a ARDIC para desenvolver uma solução abrangente para planejamento estratégico, operacional e de projetos no IBM Planning Analytics. Ao definir as relações entre os três planos explicitamente dentro do sistema, a ARDIC poderá alinhar melhor seus negócios com as mudanças nas condições do mercado.



Para ajudar a controlar e alocar custos de forma eficaz, a ARDIC está desenvolvendo um módulo no IBM Planning Analytics que vai impor sua política de verificação de solicitações de compra em relação aos orçamentos do projeto antes que um pagamento seja feito, reduzindo o risco de despesas não planejadas.



No momento em que este artigo foi escrito, a ARDIC e o Business Vision também estavam no processo de integração do IBM Planning Analytics com o sistema ERP Maisonette da empresa. Quando a integração estiver concluída, a ARDIC poderá importar automaticamente os dados reais de seu sistema financeiro para seus planos e garantir que cada projeto permaneça no caminho certo.



"Estamos muito satisfeitos com o Business Vision", continua Soueif. "Sua equipe era fácil de trabalhar e adotou uma abordagem amigável e profissional para a implementação. Por exemplo, eles estavam dispostos a ampliar o escopo do projeto quando percebemos que nossos requisitos eram mais complexos do que apareceram originalmente. Ao longo de todo o processo, o Business Vision demonstrou que está 100% comprometida em nos ajudar a utilizar o IBM Planning Analytics em todo o seu potencial."