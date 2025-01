Nossa solução é um ótimo exemplo de como os algoritmos de IA podem ajudar a revelar padrões e correlações ocultos em vastos conjuntos de dados. Utilizamos o IBM Planning Analytics com TM1Py (Python) para disponibilizar os recursos de IA para o modelo Apliqo, ajustados e configurados para resolver os desafios da rotatividade de funcionários. Nosso modelo foi projetado para melhorar com o tempo, pois novos dados podem ser comparados com resultados do mundo real, oferecendo uma solução personalizada para cada organização para ajudar a gerenciar e reduzir o desgaste da força de trabalho em seus componentes de custo, cultura e bem-estar dos funcionários.

Somos parceiros da IBM nesse projeto desde o primeiro dia. Um dos grandes benefícios de trabalhar com a IBM é a rapidez com que podemos começar. Graças à flexibilidade do IBM Planning Analytics e do TM1Py, conseguimos desenvolver a primeira versão do nosso modelo em apenas alguns dias. Dentro da plataforma, os assistentes de IA vêm treinados previamente e direcionados para áreas corporativas, como RH, ajudando a reduzir o time to value.