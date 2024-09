A Anglian Water é a maior empresa de água e reciclagem de água da Inglaterra e do País de Gales por área geográfica. Sua região recebe uma média de apenas 600 milímetros de chuva por ano, um terço menos do que o restante da Inglaterra. Esse suprimento limitado combinado com secas prolongadas representa um desafio constante para a empresa, que é responsável pelo fornecimento a mais de seis milhões de clientes serviços sustentáveis de água e reciclagem de água.

Operacionalmente, a Anglian Water utiliza o SAP® Business Suite (link reside fora da ibm.com) e no SAP for Utilities (link reside fora da ibm.com) para gerenciar seus principais processos de negócios. Isso inclui recursos humanos, operações, finanças e faturamento do cliente. Por exemplo, quando os clientes ligam para a Central de Contato e quando os engenheiros de campo aceitam ordens de serviço de manutenção, os dados são atendidos, gerenciados e processados pelas soluções SAP Business Suite.

Esses aplicativos SAP críticos para os negócios foram implementados em uma infraestrutura que atingiu o fim de sua vida útil. A manutenção só poderia ser concluída durante o tempo de inatividade pré-agendado, geralmente aos domingos, quando o trabalho de campo e os volumes de transações são menores.

Sam Mellodew, líder do programa SAP, explica: "Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes o melhor serviço possível. Isso significa que precisamos de sistemas de funções administrativas de apoio confiáveis para que nossa equipe de Contact Center acesse informações com rapidez na ocorrência de problemas, com respostas rápidas e serviço útil e adequado.

"À medida que os sistemas envelheceram, o risco empresarial aumentou. Durante o tempo de inatividade planejado, aconselhamos as pessoas a trocar para registros em papel, o que possivelmente afetou a eficiência operacional e nosso atendimento ao cliente.

"Ficou claro que a infraestrutura de TI existente não seria capaz de atender às nossas exigências de capacidade futuras. À medida que o tempo de inatividade para manutenção aumentou, o equilíbrio aumentou em favor de uma atualização completa dos sistemas, projetada para resolver nossos problemas de custo, eficiência e resiliência."