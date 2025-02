AGL Energy

A jornada começou em 2016, quando um bot voltado para o cliente nasceu conceitualmente com o objetivo de ajudar os clientes a se autoatenderem usando os canais digitais da AGL. Em 2017, a primeira iteração do Alfie Bot usando IA e automação foi lançada para ajudar os clientes a atualizar os detalhes de suas contas.

No início de 2020, a equipe do AGL Assist e de IA, em estreita colaboração com a IBM, substituiu o Alfie Bot por um novo assistente virtual que responde às perguntas frequentes e é personalizado com APIs. Desde então, a equipe tem aprimorado continuamente o agora chamado AGL Assistant. Começando com conteúdo específico do canal para que os clientes recebam ajuda relevante, quer estejam conversando em AGL.com.au, Minha Conta (web autenticada) ou no aplicativo móvel AGL. Mais recentemente, a equipe criou diversas jornadas transacionais que permitem que o Assistant não apenas auxilie, mas também conclua ações para o cliente. Essas jornadas foram construídas usando o IBM watsonx Assistant integrado ao software de ERP da empresa. Com a assistência da ISW, a equipe também fez várias atualizações do watsonx Assistant, incluindo a migração para o Watson Actions.

Atualmente, 125.000 clientes a cada mês estão iniciando um bate-papo com o AGL Assistant, e 36-38% desses bate-papos são atendidos com sucesso sem a necessidade de um agente da linha de frente.