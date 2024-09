O IBM Maximo não é apenas um componente essencial para as operações aeroportuárias, mas também uma ferramenta indispensável para atingir as metas de desenvolvimento sustentável: atingir zero emissão de CO2 até 2030, 20 anos antes de outros aeroportos franceses. Em termos concretos, isso envolve minimizar as emissões o máximo possível e implementar sumidouros de carbono para absorver as emissões residuais. Para eliminar as emissões grama por grama, o IBM Maximo está no cerne de um conjunto de ferramentas de otimização implementadas pelo aeroporto.

O efeito do IBM Maximo na extensão da vida útil da infraestrutura reduz significativamente a pegada de carbono ambiental do aeroporto. Assim como no setor de bens de consumo, que defende a longevidade dos produtos, a longevidade dos ativos reduz o impacto ambiental associado à remoção, descarte ou instalação de novos equipamentos.



O gerenciamento otimizado da manutenção também desempenha um papel no controle do consumo de eletricidade. "Qualquer incidente operacional ou atraso nos processos do aeroporto resulta em um aumento do consumo de energia", confirma Vincent Lebegue, "especialmente considerando que o consumo do aeroporto é equivalente ao de uma cidade com 30.000 habitantes." Configurações otimizadas, limpeza e calibração regulares e substituição de peças desgastadas ajudam a reduzir o consumo de energia. A redução de incidentes também tem um impacto no consumo de uma companhia aérea: todos os atrasos nas partidas ou chegadas dentro de suas faixas horárias aeroportuárias resultam em consumo adicional de combustível e emissões de CO2.

O uso ininterrupto do IBM Maximo pela Aéroports de la Côte d'Azur por quase 20 anos é baseado na parceria que se desenvolveu ao longo dos anos. "Vivemos com o IBM Maximo quando demos vida ao IBM Maximo", diz Vincent Lebegue, "e somos regularmente solicitados a demonstrar como integramos e operamos a solução". "Como clientes fiéis e de longa data, conseguimos transmitir nossas expectativas e gerar mudanças". A IBM e a Aéroports de la Côte d'Azur desenvolveram em conjunto uma solução especialmente adaptada às necessidades do aeroporto. Essas melhorias também permitiram que o produto continuasse sendo uma referência no mercado.