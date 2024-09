O serviço ADSI Mobile Device Management, que oferece suporte a smartphones e tablets iOS, Android, Windows Phone e BlackBerry, oferece maior visibilidade, controle e segurança para dispositivos da empresa e "traga seu próprio dispositivo" (BYOD).

"Um critério muito importante para nós foi a flexibilidade de adaptar o que selecionamos para atender às nossas necessidades como empresa", diz Adrian Spreadborough. Com o MaaS360, a ADSI conseguiu moldar os serviços oferecidos para se adequar ao seu mercado, incluindo quatro níveis de serviço para clientes, dois direcionados para pequenas empresas e dois para empresas maiores, com pontos de preço adequados. Mais importante, todas as telas que os usuários veem têm a marca dos serviços da ADSI, embora os clientes saibam de antemão que o serviço é "Powered by IBM"- um fato que eles apreciam.



A ADSI oferece aos clientes seus próprios relatórios sob medida como um recurso de produto, ativado pela API MaaS360. Dependendo do nível de serviço selecionado, os clientes podem obter relatórios mensais, semanais ou mesmo diários detalhando a quantidade de dados consumidos por cada dispositivo e onde esse dispositivo esteve. "Ao rastrear o uso de dados móveis por telefone, o ADSI pode emitir alertas para usuários e proprietários quando um usuário estiver se aproximando de 70%, depois de 80% e depois de 100% do limite de dados pré-estabelecido", diz Stuart Dawes, especialista em produtos. “Os proprietários podem estabelecer regras que impedem que os indivíduos ultrapassem seus limites, e a solução ajuda a evitar cobranças inesperadas por excesso de dados no final do mês.”



O MaaS360 também oferece visibilidade e controle sobre os aplicativos em uso no dispositivo. Por exemplo, explica Stuart Dawes, o ADSI pode identificar para um empregador que um funcionário instalou o Facebook e o Netflix, dois aplicativos de uso pessoal que podem aumentar o consumo de dados, e então, se o cliente desejar, remover ou bloquear os aplicativos.



Com as funcionalidades de UEM oferecidas pelo MaaS360, os clientes da ADI podem aprimorar sua segurança móvel. A configuração do dispositivo pode envolver a criação de uma senha forte, e o serviço oferece suporte à criptografia de dados. Se um dispositivo for perdido ou roubado, o ADSI poderá excluir o dispositivo remotamente, auxiliando na proteção dos dados de negócios. Esses recursos também ajudam os clientes a atender os requisitos da GDPR, e o serviço pode oferecer provas de proteção que podem ser usadas em relatórios de conformidade.



Os clientes empresariais também podem aproveitar uma variedade de recursos de segurança, incluindo o IBM MaaS360 Container App, que separa o uso de dispositivos pessoais e comerciais e oferece proteção para e-mails corporativos, chats móveis e aplicativos corporativos. O navegador seguro IBM MaaS360 controla o acesso a sites e ajuda a proteger os dados. Uma camada de serviço empresarial adicional oferece proteção mais avançada para empresas cujos usuários finais precisam acessar e utilizar documentos e aplicativos na rede corporativa.