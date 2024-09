A solução ainda está evoluindo, mas o AOC já teve grandes melhorias. Talvez o indicador de valor mais importante do ponto de vista da AOC seja a redução no tempo de processamento de reclamações. Garst explica: “Do início ao fim foram em média 45 a 60 dias. Os advogados às vezes esperavam meses para serem pagos. Agora, com a automação, reduzimos para 10 dias ou menos. Na verdade, isso é menos do que o tempo previsto na lei.”

A visibilidade de cada etapa do processo transforma o gerenciamento e os relatórios. "Antes, quando a diretora do AOC se encontrava com o chefe de justiça, ela e sua equipe passavam horas incontáveis nos sistemas individuais buscando os dados necessários para uma visão completa do que estava acontecendo com as reivindicações", diz Garst. "Agora, tudo que ela precisa fazer é abrir seu iPad e mostrar a eles: 'Aqui está o número de casos'. É aqui que eles estão no processo de aprovação.”

A solução também facilitou o primeiro aumento de salários para os defensores públicos do estado em uma década. De acordo com Garst, a mudança teria sido um grande desafio usando os sistemas anteriores. “Quando você altera essa taxa de pagamento, precisa ter uma maneira fácil de entrar e alterá-la. Além disso, você precisa tê-lo para que ele só altere a taxa de pagamento a partir do dia em que a nova taxa foi autorizada, para que não volte e a altere para cada reclamação no sistema. E quando você olha para o volume, esse é o estado inteiro. Então, foi um desafio significativo.” Além disso, a transparência de ponta a ponta ajudou o AOC a atender aos requisitos de documentação do Departamento de Receita para transferir pagamentos eletronicamente. Pela primeira vez, os recursos de defesa pública podem ser pagos via Transferência Eletrônica de Fundos (EFT).

Quanto ao pessoal da AOC, eles adoram. "Eles estão satisfeitos com o sistema", relata Garst. " "O feedback mais satisfatório é o que você ouve no campo. O diretor viaja pelo estado e tem vários grupos de usuários com vários advogados. Eles não obtiveram nada além de feedback estelar no ano passado.”

Com a prova estabelecida, o pensamento da AOC mudou para o que mais poderia ser possível. “Agora estamos fazendo melhorias”, explica Garst. "Aprimoramentos nos relatórios, melhoramos os processos. Criamos dashboards para o diretor. Agora estamos oferecendo a eles o sistema com o qual sempre sonharam.” Algumas das melhorias que estão sendo exploradas incluem o uso de IA para analisar dados e alimentar insights para agilizar ainda mais o processo. "Eles estão empolgados", diz Garst. “Eles dizem, 'Oh, eu posso fazer isso? " Posso fazer isso?' Eles viram o que é possível e agora querem impulsioná-lo.”

A decisão do caso Gideon v. Wainwright afirmou que até mesmo os mais humildes e oprimidos entre nós pesam igualmente na balança da justiça. A AOC traz essa decisão para os julgamentos que ocorrem todos os dias. No entanto, garantir uma representação justa para réus indigentes significa garantir compensação para os defensores. Ao pagar mais aos recursos de defesa pública e garantir que sejam pagos mais rapidamente, o AOC atrai mais talentos para o Sistema de Defesa de Indigentes, ampliando o pool de recursos. Isso significa que os réus indigentes têm acesso melhor e mais rápido a uma defesa justa. As eficiências são uma vitória para os tribunais e para os defensores. Os resultados, como Gideon v. Wainwright, são uma vitória pela justiça.