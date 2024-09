Enquanto nosso país e o mundo lidavam com alguns dos problemas mais difíceis do nosso tempo, o aumento da COVID-19, a luta contra a injustiça racial e outros problemas, as marcas precisavam mudar a forma como alcançavam e se comunicavam com seus consumidores.

Com isso em mente, o Ad Council (link externo ao ibm.com) recorreu ao IBM Watson Advertising para educar e conscientizar sobre o esforço "Fight for Freedom" da campanha "Love Has No Labels" (o amor não tem rótulos), voltado para a injustiça racial, o preconceito ea igualdade.