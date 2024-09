A ActivTrades sabia que sua infraestrutura existente local não se adequaria facilmente ao aumento rápido do número de clientes. A empresa também queria aumentar a velocidade de configuração de novos servidores para oferecer novas funcionalidades a seus clientes com mais rapidez. Para atender aos dois requisitos, a ActivTrades decidiu migrar de servidores locais para a nuvem. A empresa fez uma comparação detalhada dos principais provedores globais de serviços de nuvem e realizou vários exercícios de prova de conceito antes de selecionar a IBM como o melhor provedor para suas necessidades.

"Testamos a velocidade dos servidores e as diferentes ofertas de portfólio", diz Ivanov. "Um elemento importante foi que a IBM oferece Bare Metal Servers que podemos gerenciar para nós mesmos. Isso e a experiência da IBM com o setor de serviços financeiros tornaram o IBM Cloud perfeito para a ActivTrades."

Embora a ActivTrades já estivesse utilizando virtualização VMware em sua infraestrutura local, a empresa decidiu reconstruir esse ambiente do zero na IBM Cloud, a fim de otimizar a arquitetura e evitar trazer quaisquer problemas de configuração existentes para o novo ambiente em nuvem. A ActivTrades implantou o VMware vSphere no IBM Cloud, aproveitando o IBM Cloud Bare Metal Servers especialmente configurados pela IBM para desempenho ideal e compatibilidade com o VMware. A solução escolhida pela ActivTrades inclui redes locais virtuais, dispositivos de segurança de rede e armazenamento personalizável para usuários, fornecendo tudo o que é necessário para construir e gerenciar um ambiente de servidor virtualizado.

Aproveitando a rede robusta e os serviços de segurança no IBM Cloud, a ActivTrades melhorou a disponibilidade de seus serviços enquanto fortaleceu seus sistemas contra invasões não autorizadas. Ambos são elementos fundamentais na reputação da empresa no mercado, ajudando a manter a confiança dos clientes.

"Migrar para a nuvem foi um grande projeto que durou vários meses, durante o qual recebemos suporte e assistência da IBM", diz Ivanov. "A combinação de vSphere e Bare Metal Servers nos proporciona total flexibilidade no gerenciamento dos servidores virtuais, com o apoio da conveniência dos serviços IBM integrados em relação a rede, segurança na nuvem, armazenamento e licenciamento VMware. Outra vantagem de escolher o IBM Cloud foi a capacidade de hospedar nossos serviços em mais de um data center para proteger contra desastres."

Com suas plataformas de negociação de missão crítica rodando no VMware vSphere no IBM Cloud, a ActivTrades agora tem a capacidade de liquidar mais de um milhão de transações por dia em tempo real e pode solicitar capacidade adicional com apenas alguns cliques do mouse.

“Este é um negócio acelerado e os traders esperam muita flexibilidade e velocidade”, diz Ivanov. “No passado, precisávamos esperar dias para lançar um novo serviço e agora podemos fazer isso em poucas horas usando o VMware vSphere na IBM Cloud.”