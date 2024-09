Para muitas empresas, o modelo central de soluções da Active International oferece uma oportunidade fundamental para trocar estoques em baixa rotatividade, indesejados ou pouco utilizados, por serviços de alta qualidade. Com 35 anos de experiência em negociações corporativas, a empresa é um nome de destaque no mercado e ajuda diversas organizações a aproveitarem o valor de seus ativos.

Jay Santamaria, Chefe de Gabinete da Active International, explica: "A experiência da Active, que inclui negociação corporativa e trabalho consultivo, bem como soluções de negócios financeiros, tem tudo a ver com ajudar as empresas a criar valor e alcançar mais para seus stakeholders. Nosso principal modelo de negociação é a mídia habilitada para ativos. Dito de outra forma, os clientes trocam seus ativos de baixo desempenho ou subvalorizados por créditos comerciais ativos, que podem usar para comprar qualquer coisa, desde quartos de hotel e passagens aéreas até serviços de logística, segurança e telecomunicações e, claro, toda variedade de mídias."

"A mídia é uma área de foco essencial para o nosso negócio", acrescenta Santamaria. "Nossa equipe de compra de mídia local estava trabalhando dia e noite para atender às demandas e unir o que nós no comércio chamamos de 'rede sem fio'. Começamos a buscar uma maneira de escalar nossos processos e aproveitar ao máximo a tecnologia para nos ajudar a oferecer aos nossos anunciantes uma cobertura nacional econômica a preços locais agregados."

O ciclo de vida da mídia envolve várias etapas — planejamento, compra, execução e medição. Na Active International, tudo começa com o desenvolvimento de um pacote personalizado de serviços de mídia para cada cliente. A equipe de mídia constrói um panorama detalhado do público-alvo que o cliente deseja alcançar e os auxilia a estabelecer objetivos viáveis para suas campanhas.

Em seguida, a equipe analisa grandes quantidades de dados do setor para identificar os slots de mídia no inventário da Active International que se alinham com a estratégia de cada cliente. A equipe coloca os anúncios e acompanha seu progresso para garantir que o conteúdo certo seja veiculado nos canais certos no momento certo.

Lou Petreski, vice-presidente executivo e CIO da Active International, explica: "Cada estágio do ciclo de vida da mídia é complexo e a tomada de decisões exige muita experiência. Ao mesmo tempo, grande parte do trabalho é muito demorado e trabalhoso — especialmente o processo de alocar anúncios a slots de forma eficiente. Essa é uma combinação ruim de uma perspectiva de escalabilidade. Você pode acabar com sua equipe de especialistas investindo longas horas em tarefas tediosas com planilhas apenas para manter as coisas acontecendo."

A empresa também identificou desafios semelhantes em outras áreas. Por exemplo, os diretores de desenvolvimento de negócios gastavam quantidades significativas de tempo examinando milhares de notícias, prospectos da empresa e outros documentos para identificar novos clientes em potencial. Se esse processo pudesse ser automatizado, a equipe de desenvolvimento de negócios liberaria centenas de horas para gastar em atividades mais estratégicas.

Santamaria resume: "Vimos uma oportunidade de US$ 80 milhões no primeiro ano para expandir o negócio, aproveitando nossa posição dominante no comércio corporativo e alavancando a tecnologia para nos tornarmos um grande player no setor de mídia sem fio, que tem potencial de escala ilimitado. Caso encontrássemos a tecnologia adequada para aliviar a carga de trabalho de nossa equipe e permitir que eles focassem no crescimento, tínhamos certeza de que poderíamos tomar a liderança."