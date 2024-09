A Centria abandonou o desenvolvimento fragmentado e optou por uma estratégia de integração, escolhendo a solução SAP S/4HANA Enterprise Management, um aplicativo central que abrange todos os processos essenciais de uma empresa. Para obter ajuda na jornada, a Centria contratou a IBM Services.

"Decidimos implementar o SAP S/4HANA porque a solução nos permitiu implementar processos de melhores práticas para áreas como logística e controle de estoque de forma direta," relembra Erika Acosta Cueva. "Para garantir uma implementação bem-sucedida, buscávamos um parceiro com experiência em implantações do SAP S/4HANA e, especificamente, em logística, e a IBM atendeu a ambos esses requisitos.

"Além disso, a IBM ofereceu consultores locais e uma abordagem de parceria real, ajudando-nos a treinar nossa equipe interna de TI para que pudessem dar suporte à solução SAP S/4HANA de forma independente no futuro. Além disso, a IBM nos mostrou como o SAP S/4HANA poderia abrir caminho para oferecermos inovações como a tecnologia Internet das Coisas [IoT] para nossos clientes no futuro, demonstrando um valor agregado real."

O SAP S/4HANA Enterprise Management é construído de forma nativa no banco de dados SAP HANA e projetado com a experiência do usuário do SAP Fiori. Especificamente, a Centria implementou as partes de Gestão da Cadeia de Suprimentos do SAP S/4HANA, Gerenciamento de Clientes do SAP S/4HANA e Aquisição e Compras do SAP S/4HANA como parte da solução de Gestão Empresarial do SAP S/4HANA.

A equipe da IBM ajudou a Centria a implementar o SAP S/4HANA em um prazo extremamente curto e com o mínimo de interrupção nos negócios. Além da implementação da solução, a IBM auxiliou a Centria a simplificar e padronizar processos de negócios essenciais relacionados a vendas, clientes e outros, visando aumentar a eficiência.

"Esta foi a minha primeira vez trabalhando com a IBM em um projeto desse tipo, e foi muito bem", observa Erika Acosta Cueva. "O gerente de projeto da IBM trabalhou duro para manter a implementação no caminho certo, reagiu rapidamente aos problemas à medida que eles surgiam e escalou quando necessário. Definitivamente não era o tipo de processo lento e burocrático que você pode esperar de um fornecedor tão grande quanto a IBM.

"Como parte da implementação, a IBM realizou vários workshops de Design Thinking da IBM, que se mostraram particularmente valiosos. A abordagem Design Thinking nos ajuda a focar em como a nova solução e os processos afetariam nossos negócios e usuários finais, e a criar uma abordagem que funcione bem para eles. Os workshops também nos levaram a considerar e abordar outras questões internas que não faziam parte do escopo do projeto, mas que realmente impactaram a eficácia das soluções na prática. As descobertas foram valiosas e minha equipe estava particularmente entusiasmada com a abordagem."

Anteriormente, a Centria trabalhou com um fornecedor diferente para implementar o SAP S/4HANA Finance, e essa implementação incluiu apenas algumas aplicações SAP Fiori, o que limitou significativamente a capacidade dos usuários finais de realizar tarefas em dispositivos móveis. A equipe da IBM redesenhou a aplicação SAP S/4HANA Finance e introduziu cerca de 20 novos aplicativos SAP Fiori, proporcionando maiores possibilidades de trabalho móvel e, agora, a Centria realmente desfruta dos benefícios dessa solução poderosa.

A estrutura da SAP da Centria é hospedada pelo IBM Services em um data center IBM. O ambiente SAP está sendo migrado para servidores IBM Power System S824L e IBM Power System S822L, que são respectivamente 48% e 16% mais rápidos por núcleo do que os servidores x86 atuais. Os servidores são virtualizados usando o software IBM PowerVM® e executam o sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications.

Os dados são armazenados em dispositivos IBM Storwize® V7000 virtualizados usando o software IBM Spectrum Virtualize™. O armazenamento IBM Storwize V7000 apresenta a função IBM Easy Tier, que move automaticamente os dados acessados com frequência para unidades de estado sólido (SSDs) ultrarrápidas para um desempenho ideal.