N Brown Group

O N Brown alcançou sua meta de se tornar uma varejista on-line com uma plataforma digital moderna e ágil. A integração com o back-office permite que a equipe trabalhe com mais eficiência, e o departamento de TI pode se concentrar na inovação. A estratégia de nuvem híbrida da IBM suporta os requisitos de flexibilidade das plataformas digitais, confirma David Giles: "Ao estabelecer plataformas padrão do setor, estamos preparados para o futuro, capazes de responder às mudanças no espaço de varejo com mais rapidez e superar os obstáculos comerciais em todas as marcas e regiões geográficas.

“A Oracle e a IBM nos ajudaram a alcançar níveis muito melhores de controle e agilidade. A era de fazer pedidos à equipe de TI para cada atualização de site ficou para trás; agora, a plataforma digital está nas mãos dos usuários corporativos, e eles podem implementar promoções ou alterações de preços assim que identificam uma oportunidade. A plataforma digital oferece suporte a dezenas de milhares de pedidos on-line todos os dias."



Com a IBM gerenciando a infraestrutura e das aplicações da Oracle na nuvem, e os usuários de negócios gerenciando o canal digital, o departamento de TI tem a liberdade de concentrar-se em agregar valor ao negócio. David Giles comenta: "Em termos práticos, mudamos a TI da administração para a inovação".



Os benefícios da abordagem de serviço gerenciado se estendem ainda mais. Agora que a gestão do ambiente de TI tornou-se operacional em vez de uma despesa de capital, a empresa pode realizar uma gestão de investimentos muito mais inteligente. Além disso, com sua infraestrutura hospedada na nuvem, a empresa está desfrutando de escalabilidade incomparável. O IBM Cloud for Oracle Solutions também oferece produtividade de operações de desenvolvimento muito aprimorada, com a capacidade de desenvolver, experimentar e iterar em velocidade.



David Giles explica: "No passado, se precisássemos aumentar a capacidade para atender a um aumento na demanda, teríamos que comprar hardware físico adicional, uma abordagem demorada e cara. Se quisermos aumentar a capacidade para atender a um aumento na demanda, podemos simplesmente entrar em contato com a IBM e eles aumentam nossa capacidade com o toque de um botão, e nós pagamos apenas pelo que precisamos. Isto é especialmente útil num negócio como o da moda, que regista picos regulares e sazonais no comércio.”



"A IBM foi um verdadeiro parceiro durante todo esse projeto", conclui David Giles. "Com assistência e hospedagem em nuvem da IBM, estamos aproveitando os aplicativos Oracle para impulsionar vendas com sucesso em um mercado on-line extremamente competitivo."