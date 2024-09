Usamos uma variedade de linguagens de programação, sistemas operacionais e frameworks na IBM, dependendo das necessidades do seu trabalho. As linguagens incluem: Java, C, C++, Perl, Bash, Javascript, Python, Go, Ruby, Swift, PL/X, etc.

Além disso, você pode precisar aprender novas linguagens ou habilidades para o seu trabalho, como metodologia Ágil, Cloud, novos frameworks e mais. O cenário está constantemente mudando e se adaptando ao que é novo e melhor para nossos clientes, então ter uma mentalidade de crescimento ajudará você a prosperar neste ambiente.

Se você quiser saber mais, confira nossa comunidade de devs onde você pode acessar mais de 100 programas de código aberto, uma biblioteca de recursos de conhecimento que podem ajudar você.